Der Reiseknotenpunkt mit Geschichte

Am 4. Dezember 1943 ist es aus mit der neuen Leipziger Pracht. Just am 28. Geburtstag treffen erste Bomben den Bahnhof; im Juli 1944 versinkt er endgültig in Schutt und Asche und muss in den Nachkriegsjahren mühsam wieder aufgebaut werden. Bildrechte: IMAGO