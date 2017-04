Agnes Kraus, am 16. Februar 1911 in Berlin als Irmgard Agnes Friederike Krause geboren, kommt über das Theater zum Film. Am Preußischen Staatstheater besucht sie die Schauspielschule und studiert bei Leopold Jessner. Regisseur Jessner ist damals einer der wichtigsten Vertreter des Bühnenexpressionismus und des politischen Theaters. Für ihn ist die junge Agnes in der Rolle einer Tragödienschauspielerin am besten aufgehoben. In Annaberg-Buchholz übernimmt sie ihr erstes Engagement und auch dort prompt tragische Rollen, wie die Hauptrolle in Schillers "Maria Stuart" und die Helena aus Shakespeares "Sommernachtstraum".