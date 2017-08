Anfang der 2000er-Jahre galt die Airline noch eindeutig als Billigfluggesellschaft. Doch mit den Jahren weichte das Unternehmen das Billigflugkonzept auf: Air Berlin suchte den Mittelweg, wollte die Elemente von klassischen Airlines und Billigfliegern vereinen. Experten sprechen in diesem Zusammenhang von einer Hybrid-Fluggesellschaft - einem Konzept, an dem das Unternehmen bis zum Ende festhielt.

Dass der Mittelweg nicht immer der richtige ist, zeigt auch der Fall von Laker Airlines. Denn Billigflieger sind keine Erfindung unserer Tage. Schon in den 70er-Jahren baute der Selfmademan Freddie Laker in Großbritannien die erste große Billigairline der Welt auf. Der Name: Laker Airways. Ihr Konzept war damals revolutionär: bis dahin unerschwingliche Flüge über den Atlantik waren auf einmal für ein verglichen kleines Budget zu haben. Ab 59 Pfund pro Strecke konnte man von London nach New York fliegen (entspricht heute etwa 360 Euro). Sein Konzept schon damals: die Flüge selbst sind billig, aber für jedes Extra wird der Fluggast kräftig zur Kasse gebeten.