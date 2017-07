Alpin-Bergsteigen in der DDR: Mit 1.214 Metern ist der Fichtelberg die höchste Erhebung in der DDR. Doch wie auch andere sozialistische Staaten will sich die DDR mit prestigeträchtigen Expeditionen präsentieren. Ihr erstes großes Ziel: der höchste Berg des Kaukasus. Im Sommer 1958 besteigt eine DDR-Auswahlmannschaft den vergletscherten Vulkan Elbrus mit einer Höhe von 5.642 Metern. 1961 wird beim SC Einheit Dresden eine eigene "Leistungssektion" Bergsteigen gegründet, mit dem Ziel, eine Nationalmannschaft Alpinistik aufzubauen. 1972 erklimmen die Auswahl-Kletterer den höchsten Berg der Sowjetunion, den Pik Kommunismus (7495 Meter).

Doch die Expeditionen sind teuer und internationale Medaillen gibt es auch nicht zu gewinnen. Der Stellenwert der Nationalmannschaft Alpinistik bleibt also gering. Beschleunigt wird ihr Bedeutungsverlust, als am 21. Juli 1967 vier Kader-Bergsteiger an der Eiger-Nordwand in der Schweiz verunglücken. Zwei Jahre später beschließt die SED-Führung, die Förderung radikal zu kürzen und sich auf ausgewählte, medaillenintensive Sportarten zu konzentrieren. In der Folge spielt die DDR im internationalen Bergsport keine Rolle mehr.