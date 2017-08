Als das Fernsehen der DDR bunt wurde

Hauptinhalt

Am 25. August 1967 wurde in Westdeutschland das Farbfernsehen eingeführt. In der DDR kam es zwei Jahre später - fast 20 Jahre nach dem Start des DDR-Fernsehens. Seine Geschichte begann am 21. Dezember 1952 mit der Ausstrahlung der Nachrichtensendung "Aktuelle Kamera". Am 31. Dezember 1991 endete die Geschichte des DDR-Fernsehens. Am 3. Januar 1956 ging der DFF dann offiziell auf Sendung, vorher lief ein sogenanntes "Versuchsprogramm".