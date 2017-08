Bonn und Berlin: Die geteilte Hauptstadt

Im Mai 1949 hatte ja auch der Parlamentarische Rat dieses Bonn nur zum "vorläufigen Sitz der Bundesorgane" bestimmt, was der erste Bundestag im November des selben Jahres bestätigte und mit einem Zusatz versah:

"Die leitenden Bundesorgane verlegen ihren Sitz in die Hauptstadt Deutschlands, Berlin, sobald allgemeine, freie, gleiche, geheime und direkte Wahlen in ganz Berlin und der Sowjetischen Besatzungszone durchgeführt sind."

Beschluss des Bundestags vom 3. November 1949

Vier Jahrzehnte später hatte Bonn seinen Charakter als Provisorium aber verloren. Jetzt stand die Stadt auch für Wirtschaftswunder, funktionierenden Sozialstaat, für ein Erfolgsmodell. Sie wurde im In- und Ausland damit identifiziert und war nach dem Mauerbau 1961 inzwischen auch als Hauptstadt ausgebaut worden. Auch deshalb mischten sich in die Debatte um die nationale Symbolik durchaus provinziellere, aber bis heute wirksame finanzielle Interessen.



So hatte der damalige Chef der Staatskanzlei von Nordrhein-Westfalen aus Düsseldorf, Wolfgang Clement (SPD), Kanzleramtsminister Rudolf Seiters (CDU) bereits Ende Juni 1990 ermahnt, über die Frage des Sitzes von Regierung und Parlament erst nach der Herstellung der Einheit zu entscheiden. Bonn brauchte Zeit. Arbeitslosigkeit und ein krasser Abstieg wurden dort befürchtet, sollte der größte Arbeitgeber der Stadt diese allzu schnell verlassen. Moderne Beschaulichkeit: Das Regierungsviertel in Bonn in den 1970er-Jahren Bildrechte: dpa

Wolfgang Schäuble (CDU), damals Bundesinnenminister, blieb gegenüber DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière (CDU) und seinem Unterhändler Günther Krause von der ersten Verhandlungsrunde am 6. Juli 1990 an bei genau dieser Linie, obwohl er selbst - wie sich zeigen sollte - ein glühender Fürsprecher von Berlin war. Vor der Abstimmung im Bundestag erklärte Schäuble diese zu einer "über die Zukunft Deutschlands", bei der es nicht um einen Wettkampf zwischen zwei Städten gehe und nicht nur um Arbeitsplätze, Umzugs- oder Reisekosten, Regional- oder Strukturpolitik.



Doch in Artikel 2 des Einigungsvertrags hieß es erstmal nur: "Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Die Frage des Sitzes von Parlament und Regierung wird nach der Herstellung der Einheit Deutschlands entschieden."

Schäuble: Richtungweisende Entscheidung Bildrechte: dpa Es war dann wieder der Bundespräsident, der die Sache vorantrieb. Er ermahnte im Februar 1991 den Bundestag, die Frage ernst zu nehmen: Er gedenke nicht, allein nach Berlin zu ziehen. Im April legte sich Kanzler Helmut Kohl (CDU) auf Berlin als Sitz von Parlament und Regierung fest. Dennoch war eine Mehrheit weiter für Bonn.



Im Bundestag gab es dann fünf Anträge: Am Ende fiel die Entscheidung am 20. Juni 1991 jedoch zwischen den Anträgen "Bundesstaatslösung" und "Vollendung der Einheit Deutschlands". Das Ziel des ersten war es, Parlament und Regierung in Bonn zu belassen, Bundesrat und Bundespräsident nach Berlin zu verlegen. Der zweite fordete den Umzug von Parlament und Teilen der Regierung mit Ausgleichsmaßnahmen für Bonn.

Nach einer elfstündigen Debatte und 107 Reden stimmten dann von 660 Abgeordneten namentlich 338 für Berlin und nur 320 für den Bonn-Antrag, bei einer Enthaltung und einer ungültigen Stimme. Das Ergebnis war recht knapp, überraschend, aber klar. Der Bundesrat beschloss am 5. Juli 1991, zunächst in Bonn zu bleiben, revidierte diese Entscheidung aber fünf Jahre später.

"Faire Arbeitsteilung" zwischen Berlin und Bonn

Ein Grund für den Sieg der Berlin-Lobby war wohl auch, dass sie sich in der Minderheit wähnte und deshalb eher zu Kompromissen bereit war. Vor allem das Versprechen einer "fairen Arbeitsteilung" zwischen Berlin und Bonn und ihre Zusage finanziellen Ausgleichs für Bonn und Region dürften geholfen haben.

Zuerst zog der Bundespräsident nach Berlin: Richard von Weizsäcker verlegte seinen Dienstsitz am 11. Januar 1994 aus der Bonner Villa Hammerschmidt in das Schloss Bellevue. Das Präsidialamt folgte im November 1998 unter dem neuen Präsidenten Roman Herzog in ein neues Gebäude im Tiergarten in der Nähe.

"Der mit knapper Mehrheit erreichte Hauptstadtumzug sollte schließlich der einzige echte Sieg der Ostdeutschen im Rahmen des Vereinigungsprozesses bleiben."

Oliver D'Antonio, einer der Autoren des bpb-Dossiers zum Thema

Es sollte aber noch bis 1999 dauern, bis Berlin wirklich Hauptstadt wurde, bis auch Parlament und Teile der Regierung ankamen. Zuvor waren noch die Interessen der alten Hauptsatdt im Berlin/Bonn-Gesetz von 1994 gesichert und zahlreiche Details für den Umzug geregelt worden. Anders als mit dem "Haupstadtvertrag" gab es hierfür ein Gesetz, das bis heute gültig ist. Es garantiert dem langjährigen Provisorium am Rhein weiterhin nicht nur den Status einer zweiten Hauptstadt sondern auch Gelder und Arbeitsplätze, konkret unter anderem die Mehrzahl der ministeriellen Arbeitsplätze. Mit anderen Worten: Der Bund muss nach diesem Gesetz weiter in Bonn arbeiten, so lange es gilt.

Die Kosten der Arbeitsteilung

Nach dem "Kooperationsvertrag" mit Berlin von 1992 investierte der Bund ab 1993 umgerechnet mehr als fünf Milliarden Euro in der Stadt, gut drei Milliarden davon für Bauten der Ministerien, für den Umbau des Reichstags, für Neubauten des Bundestags im Spreebogen, für das neue Kanzleramt und die Unterbringung des Bundesrats. Seit 1995 glich die Mitte der Stadt einer riesigen Baustelle.

Das Kanzleramt im Spreebogen: Ab dem Februar 1997 gebaut, zog Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) am 30. April 2001 offiziell hier ein. Schröder hatte zuvor ein Ausweichquartier in Berlin. Bildrechte: Colourbox Im Jahr 1999 zogen dann die Ministerien und der Bundestag nach Berlin. In Bonn blieben bis heute das Verteidigungsministerium, das für Ernährung und Landwirtschaft, das für Zusammenarbeit und Entwicklung, das Umweltministerium, das Gesundheits- und das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Alle Ministerien haben bis heute jeweils mindestens einen Dienstsitz in beiden Städten.



Vor dem Berlin/Bonn-Gesetz 1994 hatte die Bundesregierung noch eine "Kostendeckelung" für den Umzug beschlossen. Er durfte nicht mehr als 20 Milliarden Mark kosten (ca. zehn Milliarden Euro), wovon 16 Milliarden auf den eigentlichen Umzug entfallen durften. Vier Milliarden waren als Ausgleich bis 2004 für die Region und die Stadt Bonn vorgesehen.

Seither fallen nach den jährlich erstellten Teilungskostenberichten aber auch Kosten durch die andauernde Arbeitsteilung an, vor allem für Reisen zwischen den Dienstsitzen. Auch wurden in den Berichten wiederholt Effektivitätsmängel kritisiert. Die Bonn-Lobby argumentiert zwar mit stetig sinkenden Kosten. Rechnet man jedoch die zuletzt sieben bis acht Millionen Euro jährlich zusammen, ergeben sich über die Jahre doch erkleckliche Summen.



Auch sinkt die Zahl teilungsbedingter Dienstreisen kaum, die der Flüge stieg zwischen 2009 und 2015 laut dieser Antwort auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag sogar. Dies gilt auch für die Zahl der Videokonferenzen. Damit allein aber scheint man dem Problem nicht abhelfen zu können. Ein Schutz für Bonn ist dabei allerdings, dass ein Komplettumzug der restlichen Ministerien nach Schätzungen wohl erneut in die Milliarden gehen könnte.

Bonn geht es bestens

Auch viele Institutionen der UNO haben sich in Bonn niedergelassen, zumeist im Ex-Abgeordnetenhaus "'Langer Eugen". Bildrechte: dpa Mit der Entwicklung von Bonn können dessen Befürworter heute aber kaum mehr argumentieren. Der befürchtete Abstieg ist wegen der Hilfen des Bundes ausgeblieben.



Im Gegenteil: Die Stadt hat sich prächtig entwickelt. Zwar sinkt nach und nach die Zahl der Arbeitsplätze in den Ministerien. Dies wurde aber mehr als kompensiert durch die Ansiedlungen vieler Behörden, etwa des Bundesrechnungshofs und des Bundeskartellamts, des Bundesamts für Arzneimittel und Medizinprodukte, der Bundesnetzagentur oder der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und vieler anderer Behörden, was Bonn auch als Standort für Lobby- und Wirtschaftsverbände erhält.