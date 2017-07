Geld wird dennoch weiter reichlich in die Kassen des Bundes fließen, denn die Kauf- und Pachtpreise in Ostdeutschland steigen seit Jahren. Die BVVG schreibt die Flächen aus und verkauft dann an den Meistbietenden. Das betonte BVVG-Geschäftsführer Martin Kern zum 25-jährigen Gründungsjubiläum. Er sagte, die Landwirte bestimmten bei den Ausschreibungen mit ihren Geboten den Preis. Man erwarte weitere Preissteigerungen, wenn auch nicht mehr so dynamisch. Niedrige Zinsen sowie günstige Prognosen für die Land- und Forstwirtschaft und die Erzeugung von Energie aus Biomasse befeuerten die Preisentwicklung jedoch weiter.