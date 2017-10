Diese Bilder gingen um die Welt: Elegant und laut hob ein Prototyp der russischen Tupolew in den Himmel ab. Nach 38 Minuten landete der Passagierjet wieder, der Jungfernflug war am Silvestertag 1968 geglückt - zwei Monate vor der Maschine der französisch-britischen Konkurrenz. Tagelang hatten die Ingenieure um Andrei Tupolew auf einem Flughafen nahe Moskau auf optimales Wetter gewartet.

Erste Studien zum Bau eines Überschall-Verkehrsflugzeugs begannen Ende der 1950er-Jahre in den USA, England und Frankreich. Auch die Sowjets interessierten sich bald für die Entwicklung einer solchen Maschine. 1963 ernannte Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow den erfahrenen Flugzeugbauer Andrei Tupolew persönlich zum leitenden Konstrukteur.

Bei der Arbeit am Flugzeug musste eine Reihe technischer komplexer Probleme bewältigt werden. Man suchte nach Lösungen für aero- und thermodynamische Herausforderungen, innovative Schmier- und Dichtungsmaterialien kamen zum Einsatz. Zusätzlich mussten neue Lebenserhaltungssysteme für Passagiere und Besatzung entwickelt werden.

Schwerlastkräne heben die Concorde auf das Dach des Technik-Museums in Sinsheim, neben eine russische Tupolew.

Schwerlastkräne heben die Concorde auf das Dach des Technik-Museums in Sinsheim, neben eine russische Tupolew.

Schwerlastkräne heben die Concorde auf das Dach des Technik-Museums in Sinsheim, neben eine russische Tupolew. Bildrechte: dpa

Für die Fachwelt war das jedoch keine Neuigkeit. Seit 1965 gab es regelmäßige Konsultationen der Konstrukteure beider Seiten und schon in der Entwicklungsphase wurden erste Modelle der Tu-144 und der Concorde öffentlich präsentiert. Seitdem steht auch der Spionageverdacht gegenüber der Sowjetunion im Raum.

Heute weiß man, dass wichtige Informationen rund um die Baupläne der Concorde über einen Spionagering der DDR in die Sowjetunion gelangten. Als Agenten und Hauptakteur der Operation "Brünnhilde" konnte das Ministerium für Staatssicherheit den Schweizer Chemiker Jean-Paul Soupert gewinnen. Dieser agierte von Brüssel aus, wo er Erkenntnisse verschiedener Informanten sammelte, um sie an Ost-Berlin zu übermitteln. Als seine Tarnung auffällt, nennt er dem belgischen Geheimdienst unter Androhung einer hohen Gefängnisstrafe den Namen eines DDR-Agenten: Herbert Steinbrecher. Später sollte sich herausstellen, dass dieser fünf Jahre lang das Projekt Concorde ausspioniert hatte, indem er am Bau beteiligte Mitarbeiter für Informationen bezahlte.