Handy made in GDR

Und so wurden diese drei Männer echte "Handy-Pioniere". Die Ingenieure Horst-Dieter Wigankow, Günther Neeße und Gottfried Schuppang (von links) entwickelten auf dem Reißbrett ein Pilot-Netz für Drahtlosverbindungen in Mexiko. Dabei gingen die Ingenieure auch unkonventionelle Wege: Weil die Entwickler unter gehörigem Zeitdruck standen, wurden die Endgeräte an die Entwickler verteilt und das Funknetz mit sogenannten"Telefonieübungen" zu Hause in der Freizeit getestet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK