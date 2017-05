Warum es in Ungarn so viele K-Züge der Deutschen Reichsbahn gibt

In Deutschland sind solche Wagen kaum mehr zu finden, in Ungarn wird in ihnen humanitäre Hilfe geleistet: Jeden Abend um 17 Uhr öffnet der Zug seine Türen. Bis zu 110 Obdachlose können in den Bettenwagen übernachten. Morgens um 8 Uhr müssen sie den Zug wieder verlassen. Bildrechte: Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Ungarischer Malteser-Hilfsdienst)