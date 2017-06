Das ehemalige Heim von Ngoc Mit ihrem Sohn macht sich Kristine auf zu den Orten, an denen sich ihre Vergangenheit festmachen lässt. Sie besuchen das Wohnheim, in dem Ngoc als einer von rund 50 vietnamesischen Vertragsarbeitern untergebracht gewesen ist. Es liegt mitten im Wald bei Sondershausen. Ngoc ist damals froh, eine Ausbildung zu bekommen, der Armut in seinem Heimatland zu entfliehen. In der DDR bekommen die Vertragsarbeiter denselben Lohn wie ihre Kollegen, sie sind krankenversichert, können ab und an in ihre Heimat reisen. Bildrechte: MDR/Die Spur der Ahnen