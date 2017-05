Ab 1992 musste sich Heinz Keßler gemeinsam mit anderen einstigen Spitzenpolitikern der DDR wegen des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer vor Gericht verantworten. Keßler betonte, dass es nie einen Schießbefehl gegeben habe. Am 16. September 1993 wurde Keßler wegen Anstiftung zum Totschlag verurteilt. Die Strafe: siebeneinhalb Jahre Haft. Keßler ging in Berufung. (Bild: Heinz Keßler 1993 in einer Verhandlungspause in Berlin-Moabit) Bildrechte: dpa