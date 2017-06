Frieda Sternberg - Die Vorzeigebäuerin aus Sachsen Die 1920 in Ostpreußen geborene Sternberg leitete als erste Frau in der DDR eine LPG, nämlich die LPG "Ernst Thälmann" im sächsischen Bennewitz. Schriftsteller Helmut Sakowski setzte ihr in "Wege übers Land" und "Daniel Druskat" ein literarisches Denkmal. Von 1954 bis 1958 und 1963 bis 1989 war Frieda Sternberg Kandidat des Zentralkommitees der SED. Am 31. Dezember 2009 starb sie.