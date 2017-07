Design-Geschichte(n) nach 1945

In den Nachkriegsjahren gilt für Alltagsgegenstände zunächst ein klares Motto: Funktion schlägt Schönheit. Aus dem, was da ist, macht man das, was man braucht.

Wärmflaschen aus Granathülsen Bildrechte: IMAGO Die nach dem Krieg noch funktionsfähigen Firmen verarbeiten ihr Material jetzt für Gebrauchsgegenstände statt für Kriegsausrüstung. Statt Stahlhelmen, Soldaten-Alugeschirr, Granatenhülsen, Gasmasken oder Feldflaschen werden Kochtöpfe, Siebe, Schöpflöffel, Trichter und Tee- oder Kaffeekannen hergestellt. Material aller Art wird umgenutzt und umgeformt. In Online-Auktionen findet man solche Objekte bis heute - Wärmflaschen, Messinglampen, Schirmständer, Blumenvasen oder Spardosen aus Granaten-Geschosshülsen.

Nachkriegswohnen Ost

Oberstes Gebot der Nachkriegszeit im Osten: Wichtig ist, es funktioniert, das Volk braucht keinen Kitsch und keinen Luxus, denn für Überflüssiges fehlen Rohstoffe. Die Formgestalter der jungen DDR üben sich im Spagat: Einerseits sollten sie mit ihren Design-Ideen eine kulturelle Identität schaffen, andererseits mussten sie sich mit Materialmangel und eingeschränkten Produktionsbedingungen arrangieren. Allerdings fragte sich mancher Gestalter auch: Wie sollte eine sozialistische Tasse eigentlich auch aussehen?!

Tatsächlich entwarfen sie, angelehnt an die Bauhaus-Moderne, funktionale Möbel und Gebrauchsgegenstände, deren Design sich als zeitlos modern entpuppte. Sehr zum Ärger der Machthaber – die empfanden die Baushaustradition als dekadent und kosmopolitisch: Schließlich hatten Baushaus-Künstler in den 1930/40er-Jahren ihren Stil in den USA weiterentwickelt und amerikanisch sollte nun der neue sozialistische Realismus keinesfalls aussehen. Arbeiter sollten nach Auffassung von Walter Ulbricht Dinge besitzen, die schwer aussahen, schwer wogen, sich an historischen Vorbildern orientierte - jedenfalls theoretisch. In der Praxis setzen sich Produkte durch, deren Aussehen unabhängig vom Zeitgeist besteht und international erfolgreich ist.

Nachkriegswohnen West

Bildrechte: dpa Im anderen Teil Deutschlands, in der Bundesrepublik, wurde in den Nachkriegsjahren die Sehnsucht nach traditioneller Behaglichkeit gelebt: Schwere, massive Möbel aus dunklem, glänzendem Holz dominierten die Wohnstuben. In großen, mehrteiligen Buffets mit Glasvitrinen, messingbeschlagenen Schubladengriffen, stellte man zur Schau, was man wieder hatte: "Gelsenkirchener Barock" nennt sich dieser pompöse Stil, der zeigt, selbst in einer unauffälligen Kleinstadt kann man sich wieder schweren, beständigen Luxus leisten. Wenn man genau hinschaut, eigentlich das, was sich Walter Ulbricht im anderen Teil Deutschlands für seine Bürger wünscht.

Badewannencouch 50er-Jahre Bildrechte: dpa Allerdings steht dem pompösen Möbelwerk die Platznot jener Zeit gegenüber – Wohnraum ist knapp. 20 Prozent der Häuser zerstört, Millionen Flüchtlinge aus einstigen Ostgebieten brauchen ein Dach über dem Kopf. Für eine vierköpfige Familie wurden damals 50 Quadratmeter Wohnraum veranschlagt. Die Möbelindustrie verlegt sich auf so genannte Verwandlungsmöbel, die Platz sparend mehrere Funktionen übernahmen:

Couches wurden zum Bett, Schreibtische zur Couch umgebaut, leicht verstaubare Klapp- oder Schrankbetten zogen in die bundesdeutschen Wohnungen ein. So ziehen neben den schweren Pomp des Gelsenkirchner Barocks Möbelstücke mit feinen, leichten Linien wie der Nierentisch, der als Prototyp des 50er-Jahre Wohnens in der Bundesrepublik gilt.

Geniale Möbel oder "einfach bloß Bretter"?!

Rudolf Horn Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mitte der 1960er-Jahre sorgt Designer Rudolf Horn für einen Paukenschlag in der DDR-Möbelproduktion. Er entwirft das Möbelprogramm Deutsche Werkstätten, kurz MDW: An- und Aufbaumöbel, die sich jeder so auf-, um- und anbauen kann, wie er will. Von 1966 bis 1989 produziert man in Hellerau das Möbelsystem. 1972 kostet eine MDW-Schrankwand viermal so viel wie ein durchschnittlicher Lohn eines Arbeiters in der DDR. Das kleine Stückchen Individualität für Zuhause ist auch im Osten teuer.