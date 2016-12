Anweisungen für Zugbefrager Bildrechte: MDR Zeitreise

Der Bundesnachrichtendienst in Pullach bei München setzt bei der "Geheimoperation DDR-Witz" auf so genannte "Zugbefrager": Leutselige Frauen mittleren Alters fangen ein Schwätzchen mit anderen Reisenden an und versuchen so, kursierende Witze abzugreifen. Auch in Notaufnahmelagern der BRD befragt der BND Flüchtlinge und Übersiedler bei einer Tasse Kaffee nach politischen Witzen aus dem Osten. Doch auch im eigenen Land dienen Bürger, die "Ostbesuch" hatten, als Witze-Quelle. Und nicht zuletzt: Genau wie die Stasi in der DDR, öffnet und liest der BND private Briefe, die von Ost nach West unterwegs sind. Außerdem nutzt er das Richtfunknetz der SED: Alle SED-Leitungskader können über das Funknetz mit der Zentrale in Berlin und den einzelnen Bezirken kommunizieren - und der BND hört ganz bequem mit. Kurioserweise ist das ergiebiger als man linientreuen Leitungskadern erwarten würde.