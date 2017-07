Seit 1970 ein Dauerbrenner: Die Olsenbande und ihre Coups

Der erste Film von Autor Henning Bahs und Regisseur Erik Balling hatte am 11. Oktober 1968 Premiere und war im Heimatland Dänemark ein Kassenschlager. Erst mit dem zweiten Film, "Die Olsenbande in der Klemme", wurden sie 1970 nach Polen und in die DDR, später unter anderem auch nach Schweden, Norwegen und in die Bundesrepublik verkauft. Vor allem in der DDR und in Polen sollten die Filme einen ähnlichen Erfolg wie in Dänemark haben. Während sie in der Bundesrepublik kaum Beachtung fanden, wurden die Filme im anderen Teil Deutschlands aufwendig und mit Starbesetzung im DEFA-Studio für Synchronisation für das deutsche Publikum bearbeitet. Fernsehlieblinge wir Helga Hannemann, Günter Schubert, Rolf Herricht oder Herbert Köfer wurden als Synchronstimmen gewonnen.