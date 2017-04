Zur Biografie: 1934 wird Gagarin im sowjetischen Dorf Kluschino geboren, im Nachbarort Gshatsk (heute: Gagarin) absolviert er später eine Ausbildung zum Gießer.



1951 beginnt er ein Studium zum Gießereitechniker in Saratow, wo er auch Mitglied im Aeroklub wird



1955 besteht er die erste Flugprüfung und tritt im gleichen Jahr in die sowjetische Armee ein, in Orenburg wird er an der Fliegerschule ausgebildet



1957 bis 1959 ist Gagarin als Mitglied der Jagdflotte am Polarkreis stationiert, währenddessen tritt er in die KPdSU ein



1960 wird er als potentieller Kosmonaut ausgewählt



Am 12. April 1961 fliegt Gagarin als erster Mensch ins All



Von 1960 an ist er für drei Jahre Kommandeur der sowjetischen Kosmonautengruppe, gleichzeitig studiert er an der an der Militärakademie der Luftstreitkräfte



1967 ist er als Ersatzpilot für die Sojus 1 vorgesehen, kommt aber nicht zum Einsatz – der Pilot verunglückt bei der Landung des Flugs



Am 27. März 1968 stirbt Gagarin beim Absturz seines Jagdflugzeugs – die genauen Ursachen sind bis heute ungeklärt