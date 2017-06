Ähnlich wie die Verfassung der Bundesrepublik sicherte auch die Verfassung der DDR dem Einzelnen Glaubens- und Gewissenfreiheit zu. Doch während noch 1949 in der Verfassung der DDR den Kirchen das Recht eingeräumt wurde, zu Lebensfragen des Volkes Stellung zu beziehen, wurde dieses Recht in der revidierten Fassung von 1968 gestrichen. Längst hatte der Staat begonnen, den Handlungsspielraum der Kirchen einzuschränken - sie sollten aus dem öffentlichen Leben gedrängt werden. Dieser Politik blieb die SED-Führung treu, auch wenn sich im Verlauf von vierzig Jahren Stil und Methoden änderten. Die Kirchen wehrten sich gegen Ausgrenzung und Einschränkungen. Sie versuchten die Spielräume so weit wie möglich auszuschöpfen, die katholische aber anders als die evangelische.

Der Bau der Mauer trennte auch die Gläubigen in Ost und West. 1969 antworteten die evangelischen Kirchen auf die neue Situation mit der Gründung des "Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR". Damit war aber die Frage, welche Haltung man gegenüber diesem Staat marxistisch-leninistischer Prägung einnimmt, nicht beantwortet. Es gab immer wieder Versuche, das eigene Selbstverständnis zu definieren, zum Beispiel mit der Formel "Kirche im Sozialismus", aber nie eine grundsätzliche Stellungnahme.



Als sich das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in den Siebzigerjahren zu entspannen schien, sorgte die Tat eines Einzelnen für Aufruhr. "Funkspruch an alle: Die Kirche in der DDR klagt den Kommunismus an! Wegen Unterdrückung in Schulen an Kindern und Jugendlichen". Diese Botschaft montierte der Zeitzer Pfarrer Oskar Brüsewitz im August 1976 auf sein Auto, danach übergoss er sich mit Benzin und zündete sich an. Wenige Tage später starb er. Seine Tat wirkte nach und ermutigte andere zur Kritik und zum Protest.