Mit diesem Ausweis konnte Kruzianer Thomas Nitschke von Tokio in die BRD ausreisen Bildrechte: MDR/Thomas Nitschke

Die Aufregung bei den Diplomaten ist groß. Sie statten die drei 17-Jährigen dennoch umgehend mit Papieren und Flugtickets aus. Unter diplomatischen Schutz geht es zum Flughafen von Tokio und schnell durch alle Sicherheitskontrollen. Bevor die Betreuer, darunter auch Stasi-Mitarbeiter, eingreifen können, sitzen die Jungen im Lufthansa-Flieger nach Frankfurt am Main. Sie kommen ins Fränkische, proben nun mit dem Windsbacher Knabenchor.



Ihre Flucht löste Wirbel aus, nicht nur in den westdeutschen Medien. Anders als in den meisten Fällen von Republikflucht wurde über die drei Kruzianer auch in den Hauptnachrichten des DDR-Fernsehens berichtet. In der "Aktuellen Kamera" war dann aber von einer ausgeklügelten Aktion des Westens die Rede. Der BRD wurde unterstellt, die Teenager in Japan gezielt abgeworben zu haben: