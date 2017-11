Ab wann sind diese sowjetischen Speziallager in Ostdeutschland eingerichtet worden? Wie viele gab es davon und wo?

Frank Nemetz, der Vorsitzende des Landesverbands Sachsen e.V. der VOS - Vereinigung der Opfer des Stalinismus Bildrechte: MDR/Kristian Schulze Ab dem zweiten Halbjahr 1945, mit dem Einzug der sowjetischen Armee und des NKWD, wurden diese Speziallager in der Sowjetischen Besatzungszone eingerichtet. In der Sowjetunion waren solche Lager in Sibirien schon 1928/29 von Tschekisten eingerichtet worden.



In der SBZ gab es zehn Speziallager, das erste war in Tost (polnisch Toszek, Kleinstadt bei Gleiwitz, Schlesien, heute in Polen), ein Außenlager des späteren Lagers in Bautzen. Die KZ der Nazis in Buchenwald und Sachsenhausen wurden gleich übernommen, auch Mühlberg in Sachsen als ehemaliges Kriegsgefangenenlager der Nazis. Weitere waren in Jamlitz, Ketschendorf, Torgau, Weesow, Fünfeichen, und Hohenschönhausen in Berlin.

Welchem Zweck diente die Internierung und welchen Vorwürfe wurden in der Regel erhoben?

Es gab Befehle zur "Säuberung des Hinterlands der kämpfenden Truppen der Roten Armee von feindlichen Elementen" vom 18. April 1944 und vom 11. Januar 1945 (NKWD-Ukas Nr. 0016 - siehe hier, Seite 58). Dieser diente zur Einrichtung der Speziallager in der späteren DDR und zur Inhaftierung vieler Unschuldiger.



Insgesamt wurden 122.000 Menschen verschleppt und in diesen Lagern eingesperrt. Mehr als 30 Prozent von ihnen haben die Strapazen nicht überlebt. Gleichzeitig wurden von 1944 an bis Anfang 1945 auch rund 200.000 Deutsche zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion gebracht.

Was hatte dieses Vorgehen mit der öffentlich postulierten "Entnazifizierung" zu tun?

Die Menschen wurden inhaftiert, es gab keine "Entnazifizierung". Man sprach davon, dass sie vorbeugend als "antisowjetische Gegner" inhaftiert wurden. Wer angezeigt wurde und verdächtig war, wurde in die Lager verschleppt. Das Speziallager Nr. 9 Fünfeichen in Neubrandenburg. Die Nazis hatten das frühere Gut zu einer Kaserne umgebaut und ab 1939 als Kriegsgefangenenlager genutzt. Ab April 1945 diente es dem NKWD der Sowjets. Etwa 15.400 Menschen, 20 Prozent Jugendliche, waren hier bis 1948/49 inhaftiert, mehr als 4.900 starben. Anders als in den übrigen Lagern des NKWD arbeiteten die Gefangenen in der Landwirtschaft. Bildrechte: dpa

Darunter waren mittlere Funktionäre der NSDAP und Parteimitglieder, Volkssturm-Gruppenführer, BDM-Frauen, aber auch ehemalige Kommunisten, die schon in Konzentrationslagern eingesperrt gewesen waren, Beamte und kleinere Angestellte.

Zeichnung des Malers Otto von Kursell im Lager Mühlberg aus dem Jahr 1946: Ursula Kühn, damals 19 Jahre alt und ebenfalls dort inhaftiert. Bildrechte: MDR/Frank Nemetz Auch viele Personen des des öffentlichen Lebens waren unter den Inhaftierten, der Schauspieler Heinrich George (Vater von Götz George, ab 28. Juli 1945 Speziallager Hohenschönhausen, dann Speziallager Nr. 7 Sachsenhausen, der nach einer Blinddarmentzündung und Operation am 25. September 1946 gestorben).



Das waren auch Richter wie der Vater von Frank Schöbel (Johannes Schöbel, Landgerichtsrat in Leipzig, abgeholt am 14. August 1945, als "Kriegsverbrecher" am 1. Februar 1948 im Lager Mühlberg an Tuberkulose gestorben), oder der Maler von Otto von Kursell (1945-1950 im Speziallager Nr. 1 Mühlberg, danach Speziallager Nr. 2 in Buchenwald, Rückkehr). Es traf auch viele Jugendliche, denen eine "Wehrwolf"-Mitgliedschaft unterstellt wurde. Die Sowjets hatten besonders großes Misstrauen gegenüber den Jugendlichen, sie wollten das Land säubern.

Wie wurde in der Zeit ihrer Existenz öffentlich über diese Lager kommuniziert? Wurde ihre Existenz geheim gehalten?

Die Lager wurden nur im engeren Familienkreisen bekannt, in denen es zu Verhaftungen kam. Viele wussten nicht, wohin man ihre Familienangehörigen verschleppt hatte, bis sie die ersten Briefe aus Sibirien bekamen.

Wie ist mit den inhaftierten Menschen verfahren worden, gab es Anklagen, Verfahren, Prozesse, Urteile?

Die Menschen wurden verhört und durch Folter zu Geständnissen gezwungen. Viele unterschrieben Papiere, die sie aber nicht lesen konnten, weil sie russisch geschrieben waren, unter Folter und erschwerten Haftbedingungen.

Es gab auch die SMT (Sowjetische Militärtribunale), die Urteile gefällt haben, geheim und ohne Öffentlichkeit, es gab keine Verteidiger. Öffentliche Prozesse gab es erst nach der Auflösung der Speziallager 1950 in Waldheim, wo 3.424 nicht entlassene Häftlinge hingebracht wurden. In den Waldheimer Prozessen wurden sie verurteilt, auch zu Todesstrafen, die in Waldheim vollstreckt wurden.

Wie wurde in den Lagern mit den Menschen umgegangen, und wer war dafür verantwortlich?

Auf 32 Bronzeplatten erinnern 6.766 Namen an die Toten des sowjetischen Speziallagers Nr. 1 bei Mühlberg, einem kleinen Städtchen an der Elbe, etwa 80 Kilometer nordwestlich von Dresden. Bildrechte: dpa Hunger bestimmte den Alltag, es gab täglich viele Zählappelle, um die Gefangenen zu demütigen. Es gab keine Kleidung. Man bediente sich von den Verstorbenen. Es gab auch keine hygienischen Einrichtungen und keine Toiletten; alle Häftlinge mussten auf improvisierte Donnerbalken gehen. Es gab keine medizinische Versorgung, während Tuberkolose und andere Krankheiten grassierten. Vor allem die Älteren wurden zu den "Jauchekommandos" eingeteilt, weil sie schlechter fliehen konnten und sie so schneller gestorben sind. Die Toten wurden täglich vor das Lager transportiert und verscharrt. Arbeit gab es sonst in oder außerhalb der Lager nicht. Es passierte nichts. Dazu kamen Verpflegungsmängel, nur Wasser und wenig Brot. Geschirr gab es nicht. Auch da musste improvisiert werden. Die Lager standen unter einer Art von Selbstverwaltung, wurden jedoch streng bewacht von russischem Militär, von dem auch die Befehle kamen.

Konnte man etwas tun, um diese Lager wieder verlassen zu dürfen?

Selbst gebasteltes Essgeschirr aus einem sowjetischen Speziallager 1947 Bildrechte: MDR/Frank Nemetz Freisprüche gab es nicht, wer einmal drin war, kam nicht wieder heraus. Das Lager konnte man nicht verlassen, nur nach mehreren Jahren Aufenthalt wurden einige entlassen oder in ein anderes Lager transportiert. Fast 60.000 kamen von 1945-1948 nach Sibirien als Zwangsarbeiter. Flucht aus einem Lager war nicht möglich, da sie sehr streng bewacht und durch viele Zäune gesichert waren. Aus dem Lager Mühlberg gab es nur einen Ausbruchsversuch. Er ist gescheitert. Der Mann wurde in einem Versorgungswagen entdeckt, hat aber überlebt.

Wie überhaupt kamen die Menschen wieder heraus?

Meist erst nach vielen Jahren der Gefangenschaft, wenn sie es überlebt haben. In Mühlberg sind von 22.000 Gefangenen rund 7.000 gestorben. Es gab danach dann auch keinerlei Entlassungspapiere und nach der Entlassung durfte nicht über diese Lagerhaft gesprochen werden.

Wie lange gab es sie dann, wann wurden sie geschlossen?

Die Lager wurden ab 1948 geschlossen und bis 1950 umverteilt. Viele der Gefangenen kamen noch nach Buchenwald, und später dann auch nach Waldheim. Einige Lager wurden von der DDR auch noch als Gefängnis weiter benutzt.

Nach offiziellen sowjetischen Angaben waren im Speziallager Nr 2 im ehemaligen KZ Buchenwald 28.455 Menschen zwischen 1945 und Februar 1950 eingesperrt, darunter etwa 1.000 Frauen. Schuld wurde nicht gesondert festgestellt. In der DDR wurde die Geschichte des sowjetischen Speziallagers verschwiegen. Bildrechte: dpa

Wie wurde in den Jahren und Jahrzehnten danach mit dem Thema in der DDR umgegangen - offiziell und inoffiziell?

In der DDR wurde das Thema nicht angesprochen. Die entlassenen Gefangenen durften nicht darüber sprechen, sonst wurde mit der Stasi gedroht. Es gab nur 1950 eine kurze Notiz im "Neuen Deutschland" dazu, wonach Gegner der DDR in einigen besonderen Lagern gewesen seien.

Wie ging die UdSSR später mit dem Thema um, wie tut es das heutige Russland? Gab es so etwas wie eine offizielle Entschuldigung?

Frank Nemetz im Gespräch (vor der Gedenkstätte "Roter Ochse" in Halle) Bildrechte: MDR/Kristian Schulze Sämtliche Unterlagen zu den Speziallagern und dem Gulag liegen noch in Moskau. Die Archive waren Anfang der 1990er-Jahre geöffnet worden. Jetzt aber sind sie wieder geschlossen. Angehörige suchen weiter nach Informationen. Eine offizielle Entschuldigung gab es für nicht für alle Opfer. Einige, die in Russland waren und in Moskau zu Unrecht hingerichtet wurden, sind rehabilitiert worden.