Als der Schriftsteller und Drehbuchautor Claus Ulrich Wiesner Ende der 1970er-Jahre das Buch zu "Spuk unterm Riesenrad" vorlegte, konnte niemand ahnen, welchen Erfolg eine ganze Reihe von "Spuk"-Filmen bis zum Ende der DDR haben sollte. Eigentlich als Fernsehfilm in sieben Teilen geplant, wurde der erste Teil "Spuk unterm Riesenrad" zu einem zweiteiligen Kinofilm zusammengeschnitten und sorgte auch in der Bundesrepublik für Furore.

Mit dem Erfolg des ersten Fernseh- und Kinofilms kam der Auftrag für die Fortsetzung: "Spuk im Hochhaus" in sieben Teilen. War schon der erste Film mit bekannten Schauspielern besetzt, wurden nun Fernsehlieblinge wie Heinz Rennhack, Gerry Wolff oder Käthe Reichel für den zweiten Teil eingesetzt. Dieses Mal sollten es jedoch Geister sein, die in einem Hochhaus im Berliner Stadtteil Friedrichshain ihr Unwesen treiben. Der Plott: Zwei Wirtsleute haben sich vor über 200 Jahren etwas zu Schulden kommen lassen und können nicht eher ruhen, bevor sie nicht ausreichend gute Taten vollbracht haben. Da aber statt einer Schänke nun ein Hochhaus an dem Ort steht, müssen sich die beiden Geister dort beweisen. Hier treffen sie auf die unterschiedlichsten Mieter einer Muster-Hausgemeinschaft.

Der dritte Teil der "Spuk"-Filme sollte 1987 folgen. Wiesner, der bereits seit dem zweiten Teil mit dem Regisseur Günter Meyer an der Reihe arbeitete, trat nun auch selber als Erzähler in den Filmen auf. Zusammen verlegten sie den Handlungsort in die Heimat Meyers, in das Erzgebirge. Um drei Außerirdische, den Menschen-Roboter Opa Rodenwald, der Familie Habermann und einem Filmteam drehte sich die Geschichte, die sich im typischen "Spuk"-Stil durch viel Zauber, Verwechselung und Spaß auszeichnet.