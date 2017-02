Jede Familie hat ein Geheimnis. Bei Regina Köhler aus Gotha ist es ein Geschwisterkind, von dem keiner in der Familie etwas ahnt. In der Stasi-Akte ihres Vaters Heinz Sipp stößt sie zufällig auf den Namen Lothar Beyer – ein Sohn ihres Vaters. Regina macht sich auf die Suche nach Lothar Beyer, ihrem unbekannten Bruder aus Marburg.

Wer war und wie war Vater Heinz Sipp wirklich? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Regina ist 1949 mit ihren Eltern aus Gotha in der sowjetischen Besatzungszone nach West-Berlin geflohen. Angeblich wurde ihr Vater politisch verfolgt und tatsächlich verschwindet er in den Fünfzigerjahren für ein ganzes Jahr. Angeblich sitzt er ein Jahr lang in der Haftanstalt Gräfentonna in Thüringen ein, wegen Spionage und staatsfeindlicher Hetze. Die Familienlegende erzählt, dass Heinz Sipp als Reiseleiter im Thüringer Wald einen Ulbricht-Witz erzählt hat, was ihm vier Jahre Zuchthaus eingebracht haben soll.