Vor der Sitzung des Welterbekomitees vom 7. bis zum 9. Juli in Krakau waren insgesamt 41 Welterbestätten in Deutschland auf der Welterbeliste der Unesco eingetragen. Klammert man die in und um Berlin und Potsdam aus, liegen neun in Ostdeutschland, die alle nach dem Ende der DDR aufgenommen wurden.



Der neben anderen in Krakau jetzt erneut diskutierte Antrag für den Naumburger Dom und die mittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut ist nicht der erste. Den ersten hatte das Welterbekomitee 2015 aber zur Überarbeitung zurückgegeben, wobei auch die DDR den Naumburger Dom schon auf ihrer Liste hatte. Zu einem Antrag auf Aufnahme in die Welterbeliste war es aber nicht mehr gekommen. Und auch danach wurden erst andere ostdeutsche Welterbestätten auf die begehrten Plätze der Unesco-Liste gehoben.

Außenpolitik mit anderen Mitteln

Schon 1955 hatte die DDR eine nationale "Kommission für UNESCO-Arbeit" gegründet, mit dem Rektor der Humboldt-Universität Berlin, Albrecht Neye, als Leiter. Der Antrag auf Unesco-Mitgliedschaft wurde aber zunächst abgelehnt und die DDR-Kommission bei der Unesco in der Folge nicht zugelassen.

Während die DDR debattierte, blieben Trümmer liegen - die Ruine der Dresdner Frauenkirche im Jahr 1974. Bildrechte: IMAGO Erst der Grundlagenvertrag der beiden deutschen Staaten 1972 schuf die Voraussetzung dafür, dass die DDR am 24. November 1972 mit der Stimme der Bundesrepublik in die Unesco aufgenommen wurde.



Nur wenige Jahre später, 1978, beschrieb der bundesdeutsche Analyst der DDR-Außenpolitik, Wilhelm Brums, "eine Politik der selektiven Mitgliedschaft" der DDR in UN-Fachorganisationen. Die DDR halte sich personell, finanziell und konzeptionell zurück und favorisiere eher die "Forumsfunktion von Sonderorganisationen" der UNO. Aus dem "politischen Charakter" aller UN-Organisationen leitete die DDR laut Bruns nämlich ab, dass auch diese vor allem die Probleme der internationalen Sicherheit zu diskutieren hätten und dazu Resolutionen verabschieden sollten. Die inhaltlichen Ziele dieser Organisationen blieben für die DDR außen vor.

Für Horst Grunert, DDR-Vizeaußenminister und dann Vorsitzender der Unesco-Kommission der DDR, war dabei gerade die Unesco die "wichtigste internationale Organisation im ideologischen Bereich" für die "geistige Auseinandersetzung um die richtige Antwort auf die entscheidenden Lebensfragen". Für die DDR ging es in der Unesco demnach um die Verbreitung der "Wahrheit über die sozialistische Gesellschaftsordnung" und um eine "internationale Klassenauseinandersetzung mit friedlichen Mitteln". So sollte die Unesco etwa Regelungen formulieren, um "ideologische Zersetzung" durch westliche Medien und ihre "Einmischung in innere Angelegenheiten" der DDR zu verhindern. So bestimmten also nicht die Ziele der Unesco die Mitarbeit der DDR, sondern ihre außenpolitischen Interessen.

Umdenken Ende der 1970er-Jahre

In der DDR verrottete unterdessen potenzielles Welterbe. Für dessen Pflege hatte die DDR weder politischen Willen noch die materiellen Möglichkeiten. Erst gegen Ende der 1970er-Jahre entdeckten die DDR-Oberen auch das touristische Potenzial etwa des preußischen Kulturbesitzes in und um Berlin oder der Semperoper in Dresden.

Das alte Preußen, lange verpönt, wurde in einer für den "Spiegel" noch 1986 "erstaunlich objektiven Erbeaneignung" wiederentdeckt. Millionen flossen in Rekonstruktionen. Doch 30 Jahre Sanierungsstau waren mit den Mitteln der DDR nicht mehr aufzuholen. Vor allem Restauratoren fehlten. Man fand sie dann im Nachbarland Polen, wo gleich nach dem Zweiten Weltkrieg viele Königschlösser und Palais wieder aufgebaut worden waren - und alte Handwerkskünste dadurch erhalten waren.

So erinnerte sich etwa Jerzy Chuchracki, der wie rund 100 polnische Kollegen zwischen 1978 und 1989 viele Baudenkmäler in Potsdam und Berlin sanierte, wie schwierig vor allem Material zu beschaffen war. Zum Beispiel sei es oft nicht gelungen, Quark für alte Naturfarben aufzutreiben.

Ich brauchte zum Beispiel 50 oder 100 Kilo Quark, das konnte ich nicht in einem Geschäft kaufen. Jerzy Chuchracki, polnischer Restaurator

Die Welterbekonvention der Unesco unterzeichnete die DDR allerdings erst am 12. Dezember 1988. Die Bundesrepublik hatte dies bereits 1976 getan. Im Westen kam so mit dem Aachener Dom schon zwei Jahre später das erste deutsche Baudenkmal auf die Welterbeliste, und in der Folge gelang dies mit zahlreichen weiteren.

Erster und einziger DDR-Antrag kam 1989

Noch Ende 1989 hatte die DDR eine Welterbe-Anerkennung der Schlösser und Parks von Potsdam beantragt - mit Sanssouci, dem Park und Schloss Babelsberg und weiteren Anlagen, einschließlich Schloss Cecilienhof, wo im Jahr 1945 die Potsdamer Konferenz getagt hatte.

Die Geschichte hatte für die DDR jedoch keine Zeit mehr. Erst nach der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurden die Schlösser und Gärten von Potsdam zusammen mit den Berliner Anlagen zum 1. Januar 1991 in der Unesco-Welterbeliste erfasst. Dabei hatte die DDR-Vorschlagsliste von 1989 neben fünf primär nominierten Stätten noch 30 weitere mit Potenzial aufgeführt.

"Gering erhaltene Substanz" - wie es weiter ging

Oberkonservator Hans Caspary, damals Delegierter der Bundesrepublik beim Unesco-Komitee für das Welterbe, notierte nach dessen Sitzung im Dezember 1990 in Kanada jedoch: Vier von fünf DDR-Anträgen vom Dezember 1989 hätten keine Zustimmung gefunden. Positiv sei nur der Vorschlag für die Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci aufgenommen worden, gemeinsam mit dem "gerade noch rechtzeitig" vom damals noch West-Berliner Senat eingereichten Antrag. Keine Chance für den Magdeburger Dom Bildrechte: IMAGO

Dresden sei "unter Hinweis auf die gering erhaltene Substanz abgelehnt" oder vielmehr gar nicht näher geprüft worden. Trotz näherer Prüfung wurde von dem Experten aber auch dem Magdeburger Dom nur eine geringe Chance eingeräumt und schon damals als Alternative die Stiftskirche von Naumburg vorgeschlagen.

Das Wörlitzer Gartenreich hat es im Jahr 2000 auf die Unesco-Liste geschafft. Bildrechte: MDR/ Stefanie Markert Als "schwierig, aber nicht hoffnungslos" beurteilte er die Aussichten für das Wörtlitzer Gartenreich, trotz der vom ICOMOS beanstandeten "Zersiedlung" an seinen Rändern und "negativen Auswirkungen von Industrieanlagen", vor allem des später dann tatsächlich auch nach und nach abgerissenen Kraftwerks von Vockerode.



Caspary sollte hier Recht behalten mit seiner damaligen Analyse: "Die Chancen für Wörlitz werden in dem Maß steigen, in dem es gelingt, die Störfaktoren entweder zu beseitigen - dies gilt in erster Linie für Vockerode - oder, wenn dies nicht möglich ist (Vororte von Dessau, Autobahn) auszugrenzen." Es war möglich, und seit dem Jahr 2000 gehört das Gartenreich zum Unesco-Welterbe. Besonders in diesem Fall gehörte allerdings auch viel Naturschutz dazu, für den die DDR bekanntlich weniger übrig hatte als für Prestige.

Kurz nach dem Ende der DDR kämpfte unterdessen das neue Landesamt für Denkmalpflege in Halle für die "angeblich todgeweihte Altstadt" von Quedlinburg. Es bestritt damals, dass ihre Fachwerkhäuser nicht mehr zu retten seien.



"Quedlinburg ist daher noch nicht aus dem Rennen", schrieb Caspary Anfang 1991 im "Forum UNESCO heute". Er warnte aber: "Ein wiederaufgenommener Antrag wird nur dann Chancen haben, wenn nachgewiesen werden kann, daß ernsthafte Anstrengungen unternommen worden sind, um den Bestand ... in der Altstadt zu sichern und erhaltend zu sanieren." Auch dies gelang. Seit 1994 ist Quedlinburgs Altstadt mit der Stiftskirche St. Servatii auf der Unesco-Liste. So sieht es heute in Quedlinburg aus. Die Stadt hat allerdings immer weniger Einwohner und es gibt viel Leerstand - was den Schutz des Welterbes nicht leichter macht. Bildrechte: dpa

Wie die Verwahrlosung zu DDR-Zeiten bis heute nachwirkt, zeigt jedoch das Beispiel Quedlinburg besonders. Noch mehr als ein Jahrzehnt nach der Anerkennung als Welterbe hat die kleine Stadt im Harzvorland große Probleme, den Verfall aufzuhalten. Dabei steht gerade dieses Beispiel für den Wert, den Menschen historischem Erbe beimessen können. Nur durch den Widerstand der Bürger im Jahr 1989 konnten damals schon geplante Abrisse in der Altstadt von Quedlinburg verhindert werden - und diese so später zum Unesco-Welterbe aufsteigen.