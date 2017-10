Eine Stunde später ist vom Vorschiff nichts mehr zu sehen. Erst jetzt, am Nachmittag, lässt der Kapitän SOS funken. Doch schon wird von seiner Besatzung einer nach dem anderen von Bord gespült, Wasser dringt in den Maschinen- und den Funkraum ein. Viel zu spät erkennen die Matrosen und Stewardessen im hinteren Teil des Schiffes den Ernst der Lage. Einige können sich zunächst auf ein zerstörtes Rettungsboot und ein Floß retten.

Spät in der Nacht entdeckt der westdeutsche Hochseeschlepper "Pazifik" die Schiffbrüchigen. Fünf Männer können gerettet werden. Französische Fischer retten zwei weitere Schiffbrüchige. Die großangelegte Rettungsaktion wird durch schlechtes Wetter, fehlende Rettungsmittel und den sich ausbreitenden Ölteppich erschwert. Bald spülen die Wellen die ersten Toten an. Insgesamt sterben 26 Menschen bei dem Unglück, darunter der Kapitän, alle nautischen Offiziere und zwei mitreisende Ehefrauen. Nur elf Seeleute überleben den Untergang der "Böhlen".

Bei den nachfolgenden Ermittlungen werden auch der laxe Dienstbetrieb und der übermäßige Genuss von Alkohol vermerkt – an die Öffentlichkeit dringt davon nichts. Ein halbes Jahr nach dem Unglück spricht die Seekammer den Kapitän schuldig am Untergang der "Böhlen" und am Tod der Seeleute.



Die Überlebenden werden mit Sonderurlaub, Geld und kürzeren Wartezeiten auf ein Auto entschädigt. An den Kosten für die Aufräumarbeiten an der französischen Küste beteiligt sich die DDR dagegen so gut wie gar nicht.