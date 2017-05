Oscarpreisträger und Regisseur Volker Schlöndorff übernahm von 1992 bis 1996 die Geschäftsführung der "Babelsberg Studio GmbH". Bildrechte: IMAGO

Der Konzern, der das Schicksal der DEFA besiegelt, kommt aus Frankreich. Es ist ein Mischkonzern, der seinen Ursprung in der Wasserwirtschaft hat und sich später auch in der Medienwelt ausbreitete: die Compagnie Genereale des Eaux, kurz CGE. Medienberichten zufolge kauft das französische Unternehmen die DEFA für rund 130 Millionen Mark. Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff übernimmt die Geschäftsführung. Der Firmenname DEFA wird gestrichen und das Studio in "Babelsberg Studio GmbH" umbenannt.