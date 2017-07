"Gotha adelt" - das ist der Slogan, mit dem Gotha um Touristen wirbt. Und um die Queen. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch lässt nichts unversucht, um Queen Elizabeth II. doch noch irgendwann in seiner Stadt empfangen zu können. Denn das britische Königshaus hat Wurzeln in Gotha. Genauer gesagt entstammt es dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Nur haben sich die Royals vor genau 100 Jahren in "Windsor" umbenannt. Der Grund dafür war der Erste Weltkrieg. Familiensitz der Royals: Windsor Castle wurde "Namenspate" Bildrechte: dpa

King Georg V. gibt nach

Damals war das Verhältnis der Briten zu den Deutschen denkbar schlecht. An zwei Fronten schlug King Georg V. die Abneigung der Briten gegenüber ihm als Deutschstämmigen entgegen: Zum einen machte die Presse in Großbritannien Stimmung gegen ihn und seine Familie. Zum anderen soll selbst Premierminister Lloyd George den König abfällig als "meinen kleinen deutschen Freund" betitelt haben. Georg V. tat seinerseits alles, um das Vertrauen der Briten zurückzugewinnen und beschloss, sich radikal von seinen deutschen Wurzeln zu trennen. Er erfand das Adelsgeschlecht Windsor, benannt nach dem Familiensitz Windsor Castle, westlich von London. Am 17. Juli 1917 proklamierte der König das neue "Haus Windsor". Mit dieser eindeutigen Positionierung gegen das Deutsche Reich gewann King Georg V. endlich die Gunst der Briten. King Georg V. änderte den Namen der Königsfamilie in "Windsor" Bildrechte: IMAGO

Das Ende des deutschen Adels auf dem britischen Thron

Georg V. entstammte selbst dem Hause Saxe-Coburg and Gotha, wie die Dynastie auf Englisch hieß. Den Namen brachte sein Großvater, Prinz Albert, der Ehemann der berühmten Queen Victoria in die Familie. Zwar war Prinz Albert als Prinzgemahl politisch untergeordnet, doch traditionell wurde die Dynastie nach dem Mann benannt und so hießen die Royals nun Sachsen-Coburg und Gotha. 1845 bereiste die Queen gemeinsam mit Albert die Heimat des Prinzgemahls. Tagebucheinträge der Queen verraten, dass sie sich in Gotha offenbar sehr wohl gefühlt hat. Queen Victoria hat ebenfalls deutsche Wurzeln: Sie entstammt dem Haus Hannover Bildrechte: dpa

Plötzlich König

Als König Georg V. 1936 stirbt, ist dessen Sohn Edward VIII. Thronfolger. Und er bringt einen Skandal ins Haus Windsor: Er führt eine Beziehung mit der Amerikanerin Wallis Simpson, die zum einen eine Bürgerliche und zum anderen zweimal geschieden ist. Edward muss sich entscheiden - Krone oder Liebe? Er entscheidet sich für die Liebe und dankt nach einem knappen Jahr als König ab. King Edward VIII sorgte für einen Skandal, als er 1936 abdankt Bildrechte: IMAGO