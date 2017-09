Auch wenn keiner so genau kontrollierte, ab und an mussten sich doch Gerichte mit dem Finanzgebaren von Feierabendbrigaden beschäftigen. So erging zum Beispiel einmal Anklage gegen den Brigadier einer Feierabendbrigade, der drei Monate krankgeschrieben war, sich aber rund 2.000 Mark für Arbeitsleistungen in einem Krankenhaus im fraglichen Zeitraum ausgezahlt hatte. Der Brigadier erklärte dem Gericht, dass er täglich zur ambulanten Behandlung in eben jenes Krankenhaus gemusst hätte. Nach der Behandlung hätte er sich stets über den Fortgang der Arbeiten unterrichtet und Tipps und Anregungen gegeben. Er hätte sich nichts vorzuwerfen. Das Gericht verurteilte den Brigadier zur Rückzahlung des Geldes und sprach ihm eine Rüge aus. In einem anderen Fall hatte ein Elektriker für Arbeiten im Rahmen einer Feierabendbrigade knapp 500 Mark in Rechnung gestellt – in der fraglichen Zeit war er allerdings im Urlaub gewesen, am Balaton. Der Angeklagte zeigte sich reuig und zahlte das Geld zurück. So kam er um eine Strafe herum.