Geglückte Fluchten aus der DDR

Der Hamburger Fotograf Peter Leibing (re.) schenkt im März 1986 dem Ex-DDR-Volkspolizisten Conrad Schumann ein Poster. Auf dem Bild ist Schumann zu sehen, wie er am 15. August 1961 an der Berliner Mauer, Ecke Bernauer Straße / Ruppiner Straße mit einem beherzten Sprung nach Westberlin flüchtet. Leibing hatte diesen Moment damals fotografiert. An jenen "Sprung in die Freiheit" erinnert heute in Berlin ein Denkmal. Bildrechte: IMAGO