So auch für seine Schilderungen über seine Zeit als Journalist Hans Esser, der 1977 ein paar Monate bei der "Bild"-Redaktion in Hannover arbeitet. In seinem Buch "Der Aufmacher" schildert Wallraf seine Erlebnisse und Erfahrungen, und macht Methoden der "Bild"-Redaktion öffentlich. Diese Erfahrungen des Investigativ-Journalisten sind ein gefundenes Fressen für die DDR: Wallraffs Schilderungen untermauern das vom DDR- Staat propagierte Bild des Westens als korrumpierter und kaputter - eben kapitalistischer - Gesellschaft. Dazu kommt noch, das, was daraufhin mit Wallraff selbst passiert: Der Schriftsteller und Undercover-Rechercheur wird selbst zum Opfer des Mediums, das er öffentlich vorgeführt hat: Er wird als "Untergrundkommunist" angeprangert und damit im Sprachgebrauch jener Zeit zum "Terroristen" stilisiert.

Auch in der DDR sind einige der Wallraff-Bücher zu bekommen. Wallraff engagiert sich 1976 für den ausgebürgerten Liedermacher Wolf Biermann. Doch das ist 1985 offenbar vergeben und vergessen, denn der Schriftsteller wird in einem halbstündigen Radio-Interview von DDR-Radiojournalist Alfred Eichhorn über seine Arbeit und seine Recherchen befragt. Wallraff nimmt in dem Interview kein Blatt vor den Mund und schildert die damaligen Recherche-Methoden der BILD, die er als Undercover-Reporter Hans Esser erlebt. Gegenfragen zum Journalismus und wie es um die Arbeitsweise der Zeitungs-, Fernseh- und Radiojournalisten in der DDR bestellt ist, gibt es in dem Interview nicht.