Er hat Operationen verraten, er hat Quellen verraten, er hat Mitarbeiter verraten, die Klaridentitäten. Alles, was er in Erfahrung bringen konnte, hat er auch nach Moskau gemeldet.

Was erst jetzt bekannt wird: Man hätte den Doppelspion beinahe schon viel früher enttarnt. Felfe war 1956 zusammen mit anderen BND-Kollegen auf Dienstreise in den USA. Die CIA wollte den Deutschen die professionelle Struktur und Arbeitsweise des amerikanischen Geheimdienstes vorführen. Felfe meldete diese brisanten Informationen umgehend nach Moskau. Aber dann wurde es für den KGB-Agenten heikel.

Gleich in der ersten Woche bei der CIA wurde ihnen ein Lügendetektor vorgeführt. Um die Funktionalität des Gerätes zu demonstrieren, suchte man sich unter allen Teilnehmern ausgerechnet Heinz Felfe aus. Hätte der sich nicht erfolgreich aus der Affäre ziehen können, hätte dieser Test mit großer Wahrscheinlichkeit zur Enttarnung geführt. Und doch war es diese Amerika-Reise, die am Ende zu Felfes Enttarnung geführt hat. Ein KGB-Spion, der zu den Amerikanern übergelaufen ist, gab der CIA den entscheidenden Tipp: Bei der BND-Reisegruppe 1956 seien KGB-Spione dabei gewesen. Und der Kreis war ja nun mal sehr klein.

Felfe soll in der Zeit von 1951 bis 1961 insgesamt 15.000 geheime Vorgänge und 100 CIA-Agenten verraten haben. Der BND musste sein gesamtes Spionagesystem in der Sowjetunion neu organisieren. Der Doppelspion kommt vor Gericht und wird 1963 zu vierzehn Jahren Haft verurteilt. Schon sechs Jahre später wird er gegen 21 politische Häftlinge ausgetauscht. Er lebt fortan in der DDR, promoviert und arbeitet als Professor für Kriminalistik an der Humboldt-Universität in Berlin.