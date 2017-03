Helmut Recknagel war 19 Jahre alt, als er als erster Deutscher und Nicht-Skandinavier das Skispringen auf dem Holmenkollbakken in Oslo gewann. Das war 1957 und die Skandinavier waren geschockt. Recknagel kommentierte die Reaktionen auf seinen Sieg in seiner Autobiografie so: "Es schien, als sei im Vatikan eine Frau auf den Stuhl Petri gestiegen."

Falsche Töne bei der Siegerehrung

Helmut Recknagel in Garmisch-Partenkirchen 1958. Bildrechte: dpa Helmut Recknagel siegte bei der Vierschanzentournee dreimal: 1958, 1959 und 1961. Als 1958 in Oberstorf versehentlich die deutsche Nationalhymne gespielt wurde, reagierte Recknagel prompt: Er sprang vom Podest und gab die Trophäe zurück. Der Oberbürgermeister entschuldigte sich für den musikalischen Fauxpas und entschärfte so den Eklat. Am 8. Januar 1961 gewann Helmut Recknagel das 4. Springen der Vierschanzentournee und wurde so zum dritten Mal Gesamtsieger. Lange Zeit galt dies als "ewiger Rekord" der Veranstaltung. Erst Springer Jens Weißflog und Bjorn Wirkola knackten später diesen Rekord mit vier, und Janne Ahonen mit fünf Siegen.

Die Jahre der Medaillen

28.02.1960 in Squaw Valley - Recknagel feiert seinen Sieg Bildrechte: dpa 1960 holte Helmut Recknagel im US-amerikanischen Squaw Valley Olympiagold und zwar als Mitglied der gesamtdeutschen Olympiamannschaft. Sein Sieg ließ diejenigen verstummen, die zuvor noch protestiert hatten, dass Recknagel Fahnenträger der gesamtdeutschen Mannschaft war. Westdeutsche Medien ätzten damals, "man könne auf keinen Fall dem 22-jährigen Kommunisten aus der Zone ins Stadion folgen". Nach seinem Sieg für das gesamtdeutsche Team verstummte die grelle Empörung. Bleibenden Eindruck hinterließ er auch bei den Zuschauern in den USA, die damals die Sprungschanzen säumten: Bei einem späteren Besuch in Squaw Valley traf Recknagel eine Frau, die sich noch lebhaft an den "German eagle", den deutschen Adler, mit seinem eigenwilligen Sprungstil erinnern konnte. Recknagel flog im "Batman-Style" von der Schanze, die Arme lang vor seinem Kopf ausgestreckt. Sportreporter nannten ihn den "König der Lüfte" oder auch "die Turmschwalbe". 1959, 1962 und 1963 holte sich Recknagel außerdem jeweils den DDR-Meister-Titel. Auch bei der Weltmeisterschaft von 1962 flog Recknagel der Konkurrenz davon und holte Gold im polnischen Zakopane.

Von der Sportlerkarriere in den Hörsaal