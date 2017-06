Eduard Stapel ließ es damit aber nicht bewenden. Im Februar 1990 gründete er als Teil der Bürgerrechtsbewegung den Schwulenverband der DDR. Und der hatte kühne Visionen, wollte nach der Wiedervereinigung bundesweit tätig werden und benannte sich noch Juni 1990 in "Schwulenverband in Deutschland" um. Und in der Tat war es einer der wenigen Fälle, in denen die Wiedervereinigung im wahrsten Sinne des Wortes "andersherum" lief: Bei der schwulen Emanzipation der folgenden zweieinhalb Jahrzehnte gaben die Ostdeutschen den Ton an.