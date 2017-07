Altbischof Dr. Joachim Wanke und Joachim Kardinal Meisner verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. Beide sind in Breslau geboren und in der DDR aufgewachsen. In Erfurt haben beide ihre geistliche Laufbahn eingeschlagen. Die Bischofsweihe empfing Wanke 1980 durch den damaligen Bischof von Berlin, Joachim Meisner. Beide gehören zu den prägendsten Geistlichen der katholischen Kirche in der DDR.

MDR ZEITREISE: 27 Jahre hat Meisner nach seiner Priesterweihe in der DDR gewirkt. 1980 ernannte Papst Johannes Paul II. Meisner zum Bischof von Ost-Berlin. Dort legte er sich mit Honecker und Genossen an. Wie stark haben die Ereignisse Joachim Kardinal Meisner geprägt?

Meisner war ein Mann der klaren Worte in Hinblick auf die kommunistische Ideologie. Die hat versucht, gerade junge Menschen zu gewinnen. Und in der Abwehr des dialektischen und historischen Materialismus hat Meisner standhaft mitgewirkt. Er hat geholfen, dass dieses falsche ideologische Denken nicht zu weit in die Reihen der Gläubigen in der DDR mit eingebrochen ist. Er hat sich für diese Stärkung auch der Gläubigen unter den vielen Menschen eingesetzt, denen damals die Kirche schon nicht viel sagte. Das hat Meisner sehr geprägt und das hat ihn im gewissen Sinn auch immun gemacht gegen die liberalen Anfechtungen, die er dann später in Westdeutschland erfahren hat.

Er war ein Mann der klaren Worte. Ein Mann mit Ecken und Kanten, aber mit viel Herz. Meisner war ein leutseliger Mann. Altbischof Joachim Wanke

Wie hat Meisner die DDR verändert?

Meisner hat entscheidend mitgeholfen, die Einheit der Kirche im Osten zu bewahren. Wir hatten damals Probleme mit der gespaltenen Kirche in den Ostblockstaaten. Meisner hat dafür gesorgt, dass wir als Kirche beisammen blieben und uns nicht von der Partei und ihren Spitzeldiensten auseinanderbringen ließen. Er hat konsequent seinen kirchlichen Auftrag im Blick gehabt und versucht, eine Unabhängigkeit vom damaligen Machtapparat durchzuhalten. In der DDR-Zeit hat Meisner geholfen, die Ökumene hochzuhalten. Er hat in Dresden 1987 das erste und einzige Katholikentreffen der DDR organisiert, mit über 100.000 Teilnehmern. Dort sagte er den berühmten Satz: "Wir werden keinem anderen Stern folgen als dem Stern von Bethlehem". Da hatte sich Meisner nicht zum ersten Mal klar gegen alle Versuche der Vereinnahmung durch den SED-Staat positioniert.

Neun Monate vor dem Fall der Mauer ging Meisner 1989 von Berlin nach Köln. Johannes Paul II. wusste, warum er ausgerechnet Meisner an die "Front" schickte. Was hat dieser Bischofs-Transfer von Ost nach West ausgelöst?