Es ist ein Donnerstag in der Ferienzeit: Wie jeden Morgen strömen tausende Chemiearbeiter zur Frühschicht ins Werk. Um 14:02 Uhr erschüttert eine gewaltige Explosion die Anlage. 42 Arbeiter kommen dabei ums Leben, fast 300 Beschäftigte werden mit Vergiftungen, Verbrennungen und Knochenbrüchen aus den Trümmern geborgen.

Augenzeugen berichten von zwei kurz aufeinander folgenden Verpuffungen. Der "Große Knall" soll als eines der größten Unglücke in die Geschichte der chemischen Industrie eingehen.

Wir haben gedacht, die Welt geht unter! Erhard Schwarz, Augenzeuge

Eckpfeiler der DDR-Chemieindustrie

Das elektrochemische Kombinat Bitterfeld war ein Grundpfeiler der DDR-Industrie. Mitte der 1960er-Jahre arbeiteten hier 13.000 Chemiewerker. In Roll-Reaktoren wurde wie seit den 30er-Jahren PVC produziert, 40.000 Tonnen verließen das Werk Jahr für Jahr.

Gewaltiger Druck in Roll-Reaktoren

Einstige Chemiewerker erinnern sich, dass der Druck in den sogenannten Autoklaven oft so groß wurde, dass sie Gas direkt in die Halle ablassen mussten. So giftig und explosiv war es, dass Gasalarm ausgelöst wurde, angekündigt durch Warntöne.

Zwei, drei tiefe Atemzüge und man hatte das Gefühl, dass sich der Kopf weitet, und man fällt dann um, dann ist man besinnungslos. Hans-Karl Friedrich Der große Knall, MDR-Dokumentation 1998

In der Plaste-Produktion waren an jenem verhängnisvollen Tag im Sommer 1968 viele im Urlaub, Schüler und Rentner halfen im Werk aus. Um kurz nach eins gab es wieder Gas-Alarm: Wieder war einer der Roll-Reaktoren undicht, wieder herrschte Explosionsgefahr.

"Fast wie ein Atompilz"

Dramatischer Rettungseinsatz

Die gesamte Halle wird praktisch dem Erdboden gleich gemacht. Die Trümmer türmen sich bis zu fünf Meter hoch. Die Rettungskräfte kommen zunächst gar nicht bis zur Fabrik durch – nur in den angrenzenden Bereichen können Menschen gerettet werden. In der PVC-Anlage selbst gibt es kaum eine Überlebenschance.

Wiederaufbbau in Schkopau

Nicht nur menschlich, auch wirtschaftlich war das Unglück eine Katastrophe: Die Explosion verursachte einen direkten Schaden von ca. 120 Millionen DDR-Mark. Der indirekte Schaden durch Produktionsausfälle und Importe belief sich auf etwa eine Milliarde DDR-Mark.

Mit der Katastrophe fiel die Hälfte der jährlichen PVC Herstellung der DDR weg; wiederaufgebaut wurde sie auch nicht mehr in Bitterfeld – sondern im Buna-Kombinat in Schkopau.