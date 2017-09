Im Januar 1990 zeichnete der Berliner Roland Beier eine der bekanntesten Karikaturen der Wendezeit: Marx mit den Händen in den Hosentaschen, der achselzuckend gesteht: "Tut mir leid Jungs! War halt nur so'ne Idee von mir ..."

Der Karikaturist und sein "Volltreffer" aus dem Jahr 1990 Bildrechte: Roland Beier Kaum ein Bild kann noch heute besser ausdrücken, wie nach 40 Jahren offiziellem Marxismus und dem Scheitern der DDR nicht nur in Ostdeutschland auf den angeblichen Vater all desssen geblickt wurde. Stimmig war an dieser Sicht auf Marx jedoch nur, dass auch er nur eine Theorie hatte. Für die peinliche DDR-Planwirtschaft war Marx aber nicht verantwortlich zu machen.



Weitgehend einig sind sich Kritiker wie Verfechter des Marxismus heute auch, dass Marx und sein Werk nicht direkt auch für den Leninismus, für Stalin und Mao, für deren Terror und Millionen Tote verantwortlich ist oder für die undemokratische "Dikatur des Proletariats", für die real existierende staatliche Diktatur einer priveligierten Klasse von Funktionären.

Was mich betrifft, ich bin kein Marxist! Karl Marx Briefe von Friedrich Engels an Eduard Bernstein, November 1882, und an Conrad Schmidt, im August 1890

Manches an seinen Ausführungen dürfte einer dogmatischen Sicht zwar Vorschub geleistet haben. Marx selbst aber war kein Dogmatiker. Schon in seinem Vorwort zur ersten Ausgabe des Kapitals spricht er einen Leser an, "der auch selbst denken" möchte. Nicht einmal für den späteren Marxismus dürfte Marx also verantwortlich sein. Mit Blick auf eine noch zu seinen Lebzeiten gegründete marxistische Partei in Frankreich soll er, wie sein Freund Friedrich Engels später in Briefen schrieb, erwidert haben: "Was mich betrifft, ich bin kein Marxist!"



Dass viele seiner Leser nach der Lektüre von Marx das Denken einstellten oder viele Parteigänger seine bisweilen sperrigen und schwer zu lesenden Werke gar nicht selbst gelesen oder verstanden haben, war sicher nicht seine Schuld.

Probleme bleiben aktuell - aber nicht alle Antworten

Troztdem hat Karl Marx, geboren am 5. Mai 1818 in Trier und gestorben am 14. März 1883 in London, mit seinem Hauptwerk "Das Kapital" ein Buch geschrieben, das wie nur wenige die Weltgeschichte beeinflusst hat.

"Das Kapital", Verlag von Otto Meissner, Hamburg 1867. Zu Lebzeiten von Marx erschien nur der erste Band. Zwei weitere gab, redigiert von Friedrich Engels, dieser erst nach dem Tod des Freundes heraus. Bildrechte: dpa Immer wieder wird daher bis heute nach der Aktualität von Marx gefragt. Nach der Wende in der DDR ging das Interesse etwas zurück, nach der Finanzkrise 2008 flammte es wieder auf. Eine große Serie zur Frage "Was uns Marx heute noch zu sagen hat" kommt vom Deutschlandfunk. Und selbst der des Marxismus vollkommen unverdächtige Ökonom Hans-Werner Sinn, lange Chef des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, findet vor allem Marx' Krisentheorie heute "hochaktuell".



Für den Philosophie-Professor Andreas Arndt von der Humboldt-Universität Berlin muss vieles, was im "Kapital" steht, zwar überdacht oder sogar revidiert werden. Im Interview "Warum Marx immer noch aktuell ist" meint er jedoch, obwohl "der Mythos einer geschlossenen Weltanschauung in der Marx'schen Theorie" auch vor dem Hintergrund der Rezeption seiner Werke sehr schnell "zerbröckelt" sei, könne es "zumindest als ein interessantes Angebot verstanden werden".

Jenny, Eleanor und Laura Marx mit Friedrich Engels und ihrem Vater (rechts) im Jahr 1864 - Karl Marx arbeitet da schon länger auch an seinem Hauptwerk "Das Kapital". Bildrechte: IMAGO

Seine "Gesetze" sind mit Vorsicht zu genießen

Konservativere Kritiker sehen Marx' "wissenschaftlichen Sozialismus" schon länger eher als "Theologie" denn als Theorie. So schrieb einer unter dem Titel "Was wirklich von Karl Marx übrig bleibt" zum 125. Todestag des großen Intellektuellen mit dem Prophetenbart 2008: "Die Gewissheit, die Gesetze der Geschichte auf seiner Seite zu haben, ersetzt für den Marxisten die Gewissheit der Juden, Christen und Muslime, Gott auf ihrer Seite zu haben. So kann er den Zumutungen der Moderne trotzen, die alle Gewissheiten erschütterte." Und er kann dem Menschen nahezu alles zumuten im Namen der Geschichte.



Demnach hätte also auch der Kirchenfeind Marx "Opium fürs Volk" angerührt, nur mit einer anderen Wirkung. Tatsächlich gibt es wohl keine sozialen Gesetze außerhalb konkreter sozialer Bedingungen, was bedeutet, dass etwas, das damals galt, heute nicht mehr gelten muss und was heute gilt, nicht gesetzmäßig auch in der Zukunft. Auch Marx meinte , dass "die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist."



Und wie in dem oben zitierten Artikel nachzulesen ist, dürfte Marx selbst auch weit weniger staatsgläubig gewesen sein, als etwa jene, die sich in der DDR auf Marx beriefen und glaubten, damit die Wahrheit gepachtet zu haben.

Die Lehre von Karl Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch, sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung... ." Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin (1870-1924) "Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus" von 1913

Zutreffender als viele seiner "Gesetze" und Vorhersagen war wohl die Prognose von Marx, dass der Kapitalismus zur Konzentration neigt. Auch hatte Marx schon im "Kommunistischen Manifest" von 1848 von der Globalisierung gesprochen:

Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen..." Karl Marx Das Kommunistische Manifest - 1848

Marx hatte wohl auch Recht darin, dass die Ursache für die miserable Lage der Arbeiter im 19. Jahrhundert in den Produktions- und Eigentumsverhältnissen lag und bis heute liegen kann, dass der Interessenkonflikt bei einer Verhärtung zum Kampf führen muss und dass Kämpfe um Eigentum kein Kinderspiel sind.

Wie hoch die Gesamtauflage des «Kapitals» inzwischen ist, weiß

niemand. Berühmt waren die blauen Ausgaben zu DDR-Zeiten. Bildrechte: dpa Es stimmt wohl auch, dass die seinerzeit aufgekommene soziale Frage eine Verteilungsfrage ist - wobei Marx eher die Verteilung der Produktionsmittel in den Fokus nahm, während heute eher die des Kapitals selbst debattiert wird - siehe etwa Thomas Piketty: "Das Kapital im 21. Jahrhundert".



Überzogen hat Marx sicherlich mit vielen seiner Prognosen und mit der Behauptung der Naturgesetzlichkeit seiner Thesen. Verübeln kann man ihm das allerdings nicht. Spätestens nach dem Erscheinen von Darwins Evolutionstheorie im Jahr 1864 war das gesamte 19. Jahrhundert berauscht von Technik, von Naturgesetzen und der vermeintlichen Erkennbarkeit aller Dinge; und die von Marx mit ermöglichte "Kritische Theorie" war noch lange nicht in Sicht.

Die Gewissensfrage der Industriealisierung

Marx sah nur Zwänge, keine frei handelnden Subjekte, denn er hatte die damaligen Arbeiter vor Augen. Sein Ziel war es zu beweisen, dass sie es sind, die Wert schaffen und dass die Kapitalisten sich diesen in ungerechtfertigter Höhe aneignen. Er wollte die Position der Besitzlosen zu stärken. Was er nicht vor Augen hatte, waren Arbeiter in einer kapitalistischen Demokratie.

Die von Marx gestellte "Gretchenfrage" ist heute noch offen. Bildrechte: dpa Was er damit aber auch in moralischer Hinsicht tat, ist von bleibendem Wert: Er hat dem Bürgertum die Gewissenfrage seiner bürgerlichen industriellen Revolution gestellt und den Finger in eine damals klaffende und noch heute offene Wunde gelegt.



Denn schon damals ließ sich nicht rechtfertigen, dass der besitzende Bürger, der sich in seinem sozialen Optimismus auf die Ideale der französischen Revolution berief (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit), nicht ernsthaft versuchte, eines dieser Ideale in die Tat umzusetzen. Stattdessen ersetzten die nun Kapital besitzenden Bürger die Unterdrückung und Ausbeutung aller durch den Adel durch die Ausbeutung der Arbeiter durch ihre eigene Klasse und sorgten so weiter dafür, dass nicht alle in der Gesellschaft gleichermaßen am Wohlstand der Nationen teilhaben.

Keine Schuld an der Planwirtschaft

Für die "Düsseldorfer Zeitung" hatte Engels im November 1867 über "Das Kapital" geschrieben: "Wir sagen nicht, dass sich gegen die Deduktionen des Buches nichts einwenden ließe oder dass Marx seinen Beweis vollständig erbracht habe. Wir sagen bloß: Wir glauben nicht, dass sich unter sämtlichen Nationalökonomen einer finden werde, der imstande ist, sie zu widerlegen."

Für die peinliche DDR-Planwirtschaft und die "Pappe" auf vier Rädern war Marx nicht verantwortlich. Bildrechte: dpa Nun, das hat sich inzwischen geändert. Dass Marx aber widerlegt worden wäre durch das Scheitern von Planwirtschaften wie etwa in der DDR oder heutzutage in Venezuela, stimmt nicht. Eine konkrete Wirtschaftspolitik ist aus seinem Werk nicht ableitbar. Auch hat er nie ernsthafter behauptet, dass der Wirtschaftsprozess allein und am besten durch staatliche Stellen geleitet werden würde.



Allerdings dürfte seine beißende Kritik an der "unsichtbaren Hand" von Adam Smith, die in dessen 1776 erschienen Werk "Wohlstand der Nationen" eine Metapher für wirkende Kräfte war, dazu beigetragen haben, diesen Eindruck zu erwecken. Seine Frontstellung gegenüber der liberalen Grundidee der Selbstregulierung der Märkte durch Wettbewerb hat seine Jünger zu dem blinden Glauben geführt, man müsse es einfach nur anders herum zu machen, ohne freie Menschen, im Vertrauen, das alles lasse sich überschauen, sinnvoll steuern und sogar berechnen.

So musssten denn dogmatische Marxisten, die sich sklavisch an dem Papier festgehalten haben, auf dem "Das Kapital" gedruckt wurde, scheitern. Weil sie den Kopf nicht mehr gehoben haben, um in die Wirklichkeit zu schauen, wie Marx es getan hatte. Ihre Versuche, die zyklischen Krisen des Kapitalismus endlich zu überwinden, haben deshalb nur in eine dauerhafte Krise geführt.

Was bleibt - ein schillernder Begriff

Zum 125. Todestag hatte Robert Misik ("Marx für Eilige") geschrieben, dieser Denker habe "nicht so sehr 'die Kapitalisten' angeklagt, sondern theoretisch begreifen wollen, wie ein hochkomplexes System funktioniert." Tatsächlich ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil herausgekommen. Denn mit Marx allein lässt sich dieses hochkomplexe und bisweilen chaotische System nur unzureichend verstehen. Ein bleibendes Vermächtnis liegt vielleicht weniger im Verständnis der Wirtschaft als darin, uns den Begriff "Kapitalismus" gegeben zu haben, einen Begriff, der heute ganz unterschiedlich aufgeladen werden und für alles stehen kann, was uns an unserem Wirtschaftsleben stört.