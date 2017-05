In der schönen neuen Wohlstandswelt wollte niemand an die Erlebnisse im Krieg erinnert werden Bildrechte: dpa

Die Generation "Kriegskinder" überlebte am Ende zwar den Krieg, viele von ihnen auch äußerlich unversehrt. Doch über das, was sie erlebt hatten, wurde lange Zeit nicht gesprochen: Über Angst, Schrecken und Entbehrung wurde nicht gesprochen. Die schrecklichen Erlebnisse der 1929 bis 1949 Geborenen passten dann auch schnell nicht mehr in die schöne neue Wohlstandswelt, an der sie in den 1950er- und 60er-Jahren so emsig mitgebaut hatten. Ihr rastloser Fleiß erneuert sich später in ihren Nachkommen, etwa in den Jahrgängen 1960 bis 1975: Eine Generation, in der sich viele ähnlich rastlos verhalten wie ihre Eltern, unerbittlich gegen sich selbst: "Ich habe gar keine Zeit!", "Ich habe so viel Stress" – vielgehörte Sätze dieser Generation. Woher kommt die fehlende Empathie sich selbst gegenüber?