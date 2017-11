1921 liegen vier Jahre Bürgerkrieg hinter Russland, roter Terror, weißer Terror, das riesige Reich ist tatsächlich "in Blut gewaschen" (Artjom Wessjoly). Die Bevölkerung sehnt sich nach Frieden. Und auch nach den über die Jahre irgendwo auf der Strecke gebliebenen Idealen des Roten Oktobers 1917: Freiheit, Selbstbestimmung, Demokratie von unten. Statt dessen regieren die Bolschewiki Russland diktatorisch und im Stile eines Kriegskommunismus. Dagegen formiert sich im Winter 1921 überall im Land zunächst zaghafter, dann aber doch deutlich vernehmbarer Protest. Mitglieder der Kommunistischen Partei zerreißen ihre Parteidokumente, es gibt Protestdemonstrationen und Streiks. In Petrograd gehen sogar die Matrosen des legendären Kreuzers "Aurora" von Bord, um sich den Demonstranten anzuschließen. Die gesamte Szenerie erinnert an den Februar 1917 - nur mit dem Unterschied, dass jetzt nicht der Sturz des Zarenreichs gefordert wird, sondern der Rücktritt der Regierung Lenins.

Wladimir Iljitsch Lenin Bildrechte: Carl-Bulla-Stiftung St. Petersburg

Für die Bolschewiki war der Forderungskatalog der Matrosen nichts weniger als ein Aufruf zum Staatsstreich. Die Forderungen der Matrosen seien, so postulierten Lenin und Trotzki umgehend, antisozialistisch und würden die Errungenschaften der Revolution insgesamt in Frage stellen. Sie seien also eigentlich staatsfeindlich. Den Stimmungsumschwung der Kronstädter Matrosen erklärten Trotzki und Lenin in der Öffentlichkeit damit, dass die heutigen Matrosen mit denen von 1917 nichts mehr gemein hätten. Die Mannschaften seien in den vergangenen vier Jahren fast vollständig ausgetauscht worden. 1917 seien die Kronstädter Matrosen die Söhne von Bauern und Arbeitern gewesen, die heutigen Matrosen hingegen Abkömmlinge von Kleinbürgern und Kulaken. Insofern in jedem Sinne zweifelhaftes Gelichter. Tatsächlich aber waren die meisten Matrosen, die jetzt die Erfüllung der Ideale des Roten Oktobers einforderten, bereits 1917 dabei gewesen. Ein Austausch der Mannschaft, wie Lenin und Trotzki darstellten, hat es in Wirklichkeit nie gegeben.