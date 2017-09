Als der letzte DDR-Flüchtling durch die Ostsee schwamm

Im September 1989 hat Mario Wächtler genug. In der DDR sieht er keine Perspektive mehr für sich. Also setzt er sich in Chemnitz ins Auto, am Steuer sein Bruder, auf der Rückbank dessen Freundin. Gemeinsam geht es Richtung Norden, Richtung Meer. Wächtler ist ausgebildeter Rettungsschwimmer und so kam er schon vor Jahren auf die Idee für sein Flucht: schwimmend durch die Ostsee.

Im Mondschein durch die Bucht

Ausgangspunkt ist das Wohlenberger Wiek, eine Bucht in Mecklenburg-Vorpommern. Von dort sind es nur etwas über 30 Kilometer Luftlinie nach Schleswig-Holstein. Doch die Engstelle ist schwer gesichert. An Land gibt es 75 Beobachtungsstellen, auf See sind 34 Boote mit 800 Grenzern im Einsatz. Insgesamt 1.000 Mann stark ist das "Grenzkommando Küste".

Ein ehemaliger Wachturm des Grenzkommandos Küste in der Nähe von Dassow in Mecklenburg-Vorpommern. Bildrechte: dpa Um kurz vor 23 Uhr erreicht Wächtlers Trabant die dunkle Küstenstraße. Schnell springt der 24-jährige aus dem Wagen und verschwindet im Gebüsch. Dort legt er seine Kleidung ab, untendrunter trägt er einen kurzärmligen Neoprenanzug. Flossen und Schnorchel hat er auch dabei, aber keine Brille. Die könnte Scheinwerferlicht reflektieren und ihn so verraten.

Erster Fluchtversuch mit 15

Nachdem eine Grenzpatrouille vorbeigelaufen ist, ohne Wächtler zu bemerken, gleitet der junge Mann in das 15 Grad kalte Wasser. Langsam schwimmt er aus der Bucht heraus, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Wächtler weiß, was ihn erwartet. Den ganzen Sommer hat er in der Talsperre Pöhl im Vogtland trainiert. Doch im offenen Meer lässt die Strömung ihn nur mühselig vorankommen.

Mit 15 Jahren hat Wächtler schon einmal versucht, zu fliehen - mit dem Zug. Bei Gotha wird er erwischt und landet für eine Nacht im Gefängnis, danach eine Woche im Kinderheim. Es folgt eine Anklage wegen versuchter Republikflucht, aber die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. So soll es diesmal nicht enden und so schwimmt Wächtler Zug um Zug seiner Freiheit entgegen.

Von Fährkapitän und Grenzern entdeckt