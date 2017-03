Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts ist Chemnitz eine Stadt im Wandel, die zur pulsierenden Industriemetropole heranwächst. Tausende Arbeiter aus der Umgebung zieht es in die Fabriken. In den Werkshallen von Unternehmer Richard Hartmann werden beispielsweise Dampfloks gebaut. Ihm und seinen Kollegen ist der städtische Absatzmarkt bald nicht mehr genug – sie wollen ihre Erzeugnisse weltweit vermarkten. Im Ausland stößt das nicht auf Gegenliebe.

Historiker Ulf Morgenstern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am 23. August 1887 legt Großbritannien im sogenannten "Merchandise Marks Act" eine Kennzeichnung ausländischer Produkte fest. Das Handelsmarkengesetz ordnet an, dass Produkte aus Deutschland fortan den Schriftzug "Made in Germany" tragen müssen. Auslöser dafür sind Konkurrenzsorgen von britischen Schneidewerkzeugherstellern. Sie müssen gegen nachgemachte Messer, Scheren, Feilen und Rasierklingen aus Deutschland antreten. Die Plagiate überschwemmen den Markt. Statt Schutzzölle auf deutsche Waren zu erheben, was auch der Exportnation Großbritannien geschadet hätte, entscheidet man sich für den Schriftzug "Made in Germany". Er soll die Verbraucher warnen, dass sie ein billiges Imitat aus Deutschland kaufen.