Aufgetaucht: Margot Honeckers politisches Testament

Margot Honecker in Chile 2011 Bildrechte: dpa

Dies geschieht an nur an sehr wenigen Stellen. Eine davon ist aber interessant, wo sie den Zusammenhang zwischen dem gewaltigen Wohnungsbauprogramm und den dadurch fehlenden Investitionen in der Wirtschaft herstellt. Man glaubte damals, dass die Arbeitsproduktivität in den Betrieben erst steigen kann, wenn die Menschen in besseren Wohnverhältnissen leben. Also nicht zuerst die Arbeitsproduktivität steigern und mit den dadurch entsehenden Mehreinnahmen die Wohnungssituatíon verbessern. Wenn Sie so wollen, ist diese Aussage ein Eingeständnis, dass das Parteiprogramm von der "Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik", das ja vor allem auf Erich Honecker zurückgeht, auf einem Irrtum basierte. Wie im gesamten Kommunismus wird der subjektive, ideologische Faktor weit über den ökonomischen gestellt. Ob sie das so umfassend erkannt hat, darf aber bezweifelt werden.