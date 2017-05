Natürlich wurde der Muttertag von offizieller Seite in der DDR abgelehnt und stattdessen wurde der Internationale Frauentag am 8. März gefeiert. Dabei standen die Selbständigkeit und Gleichberechtigung der werktätigen Frau im Fokus der Feierlichkeiten. Trotzdem wurden die Frauen an diesem Tag verwöhnt - bekamen Kaffee gekocht oder Frühstück ans Bett und beschenkt. Trotzdem gab es bei vielen Familien in der DDR auch die Tradition, am zweiten Sonntag im Monat Mai den Müttern Geschenke zu überreichen, zusätzlich zum obligatorischen Blumenstrauß. So durften sich Mütter seinerzeit über ein Fläschchen Mocca-Perle aus der Freyburger Sektkellerei freuen – wohlgemerkt, das waren 2 cl! - oder über ein paar Hallorenkugeln. Beides doch eher Bückware und deshalb umso besser geeignet, die Wertschätzung der Muttis an ihrem Ehrentag zu bezeugen.