Am 15. Juli 1937 trafen die ersten Häftlinge auf dem Ettersberg ein. Unter Aufsicht der SS mussten sie den Wald roden und das Konzentrationslager aufbauen. In Buchenwald wurden Regimegegner, Vorbestrafte, Nichtsesshafte, Homosexuelle, Sinti und Roma und schließlich zahlreiche Juden interniert. Die größte Gruppe bildeten die politischen Häftlinge. Mit Beginn des Krieges kamen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus den besetzten Ländern hinzu.

"Des Häftlings letzte Pflicht war der Tod"

Das Lagertor zum ehemaligen Konzentrationslager Bildrechte: IMAGO Zwischen 1943 und 1945 stieg die Zahl der dauerhaft Inhaftierten von etwa 11.000 auf rund 110.000 an, da gegen Ende des Krieges auch Häftlinge aus Auschwitz oder Groß Rosen dorthin evakuiert wurden. Obwohl das KZ Buchenwald nicht zur Kategorie der Vernichtungslager gehörte, wurde auch Häftlinge systematisch ermordet. Nur wenigen glückte die Flucht. Der Schriftsteller Jean Amery schrieb später: "Des Häftlings letzte Pflicht war der Tod." In den Jahren 1937 bis 1945 kamen in Buchenwald wahrscheinlich mehr als 56.000 Menschen ums Leben.

Der Wirtschaftsfaktor Buchenwald

Bildrechte: MDR/Jörg Thiem Ausschlaggebend für die Wahl Buchenwalds als KZ-Standort waren unter anderem die Ton- und Steinvorkommen, die die Häftlinge in den ersten Lagerjahren abbauen mussten. Zunehmend wurden sie jedoch auch zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen. So gab es ab 1940 im Lagerbereich eine Produktionsstätte der Deutschen Ausrüstungswerke (DAW) für rund 1.500 Arbeitskräfte. 1943 wurde das Gustloff-Werk II, ein Rüstungsbetrieb mit 4.500 Häftlings-Arbeitern, eröffnet. Zudem wurden Zehntausende Häftlinge in Außenlagern geschickt, um dort in Rüstungsbetrieben zu arbeiten.

Der Mythos von der Selbstbefreiung

Blick in eine Häftlingsbaracke nach der Befreiung im April 1945 Bildrechte: IMAGO Als sich am 11. April 1945 die US-Truppen näherten, flohen die meisten SS-Angehörigen und überließen das Lager mit seinen noch etwa 21.000 Häftlingen sich selbst. In den Tagen zuvor hatten sie Tausende auf "Todesmärsche" in andere Konzentrationslager geschickt. Die komplette Evakuierung konnten die Häftlinge verzögern. Mitglieder des Internationalen Lagerkomitees lieferten sich Schusswechsel mit den noch verbliebenen Wachmännern, sie öffneten das Lagertor und besetzten den Lagerturm. So kam es zu dem Mythos der Selbstbefreiung.



Am 12. April trafen die Amerikaner in Buchenwald ein und fanden neben den völlig entkräfteten KZ-Insassen auch große Berge von Leichen vor. Schockiert von diesem Anblick zwangen sie am 16. April rund 1.000 Weimarer Bürger, auf den Ettersberg zu laufen, um ihnen das Ausmaß der Gräuel in ihrer direkten Nachbarschaft vor Augen zu führen.

Internierungslager in der Sowjetischen Besatzungszone

Blick auf das ehemalige Lagergelände Bildrechte: MDR/Mayte Müller Mit dem Ende des Krieges wurde das Lager auf dem Ettersberg nicht aufgelöst. Die sowjetische Militäradministration nutzte - ähnlich wie die amerikanische Besatzungsmacht in in Dachau - das Lager zur Internierung von Nazi-Funktionären. Viele Personen kamen dann aber auch infolge von Denunziationen, Verwechslungen oder politischer Willkür in das Lager. In den Jahren 1945 bis 1950 befanden sich über 28.000 Menschen in Buchenwald. Etwa ein Viertel von ihnen starb an Krankheit, Kälte oder Hunger.



Bis zur Auflösung des Lagers Anfang der 1950er-Jahre wurde seine Existenz nicht verschwiegen; in der späteren DDR wurde das sowjetische Lager dann aber tabuisiert. Erst nach der Wende und der Öffnung sowjetischer Archive gelangten zuverlässige und detaillierte Informationen darüber an die Öffentlichkeit.

Die antifaschistische Mahn- und Gedenkstätte