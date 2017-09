Stichwort: Gestapo Am 30. Januar 1933 übernimmt Hitler in Deutschland die Macht. Sofort beginnt die Einschüchterung und Ausschaltung jeglicher Opposition. Da die Polizei dafür noch nicht voll in Anspruch genommen werden kann, bringt Hitler seine paramilitärischen Truppen zum Einsatz. Unter dem Befehl von Ernst Röhm überzieht die "Sturmabteilung" (SA) der NSDAP das Land mit Terror.



Im Visier der als "Hilfspolizei" eingesetzten Schläger sind vor allem Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Aber auch die deutschen Juden trifft von Anfang an ihr Terror. Doch der offene Terror der SA verschreckt auch manche Anhänger des neuen Regimes. Hitler befiehlt die Einstellung der wilden SA-Aktionen. Die reguläre Polizei soll wieder für Ruhe und Ordnung sorgen - nun allerdings unter nationalsozialistischer Führung. Die Polizei soll zum Machtinstrument des NS-Regimes werden. Das gilt vor allem für die politische Polizei des "Dritten Reiches": die Gestapo.



Im Mai 1933 bezieht die Gestapo ihr Dienstgebäude in der Prinz-Albrecht-Straße 8 in Berlin. Noch ist sie nur für Preußen zuständig, noch ist sie Objekt im Machtkampf der Nazi-Größen. Heinrich Himmler, SS-Reichsführer, setzt sich schließlich durch. Im Frühjahr 1934 übernimmt er zusammen mit Reinhard Heydrich die Gestapo im gesamten Reich. Die erste Bewährungsprobe der neuen Formation: die Ermordung von SA-Chef Ernst Röhm - auf Geheiß Hitlers. Röhm, der aus der SA eine "Volksmiliz" machen will, steht Hitler im Weg.



Der von Gestapo und SS geplanten Mordaktion fallen Ende Juni 1934 etwa 90 Menschen zum Opfer. Mit der Erstellung eines reichsweiten Karteisystems zur Erfassung von "Gegnern", der Ernennung Himmlers zum Chef der gesamten deutschen Polizei (1936) und der unaufhaltsamen Kompetenzerweiterung wird die Gestapo zur schärfsten Waffe Hitlers. Die Gestapo verhaftet willkürlich und exzessiv. Die in "Schutzhaft" genommenen Opfer werden in KZ verschleppt. Ihnen wird jeder Rechtsbeistand verweigert.