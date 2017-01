Bildrechte: IMAGO Das Gesetz unterfüttert den gesellschaftlichen Wunsch nach einem Schlussstrich, einem Deckmantel des Schweigens über die Gräuel der Vergangenheit, von denen keiner gewusst haben, nicht daran beteiligt gewesen sein will und über das ganze Kapitel der Geschichte am liebsten schweigen würde. Doch das Deckmäntelchen wird Mitte der 1960er-Jahre in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen gelüftet: Vor Gericht stehen 21 SS-Männer und ein Funktionshäftling. Sie alle sind nach Kriegsende unerkannt ins bürgerliche Leben zurückgekehrt und arbeiten als Kaufmann, Ingenieur oder Verwaltungsangestellter bei der Bundeswehr - scheinbar unbescholtene Männer, von deren Vergangenheit und Taten die eigenen Familien oftmals nichts ahnen oder wissen.

Unter den 360 Zeugen sind 211 Auschwitz-Überlebende. Es liegen unter anderem Dokumente aus dem KZ-Auschwitz vor, in denen Lagerkommandant Höß unterschrieben hat, welche KZ-Häftlinge von wem erschossen wurden. Es ist das erste Mal, dass seit dem Krieg öffentlich über die grausamen Details des Vernichtungslagers gesprochen wird - die Anklageschrift umfasst 700 Seiten. Die Angeklagten verstecken ihre Beteiligung und Verantwortung hinter fremden Rücken, anderen Verantwortungsträgern und befolgten Befehlen. So hält es auch der angeklagte Höcker. Die Angeklagten geben sich unwissend und ahnungslos, so wie Höcker in seinen Schlussworten:

"Herr Präsident, Hohes Gericht. Als ich Ende Mai 1944 nach Ausschwitz zum Lager I versetzt wurde, hatte ich keine Vorstellungen von Auschwitz. Es bestanden dort drei selbständige Lager: 1 Auschwitz, zwo Birkenau, 3 Monowicz. Jedes Lager war unabhängig voneinander und hatte einen eigenen Kommandanten und Adjudanten. Der Kommandant war für den jeweiligen Lagerbereich zuständig und verantwortlich.

Von den Geschehnissen in Birkenau habe ich erst dort im Laufe der Zeit erfahren und hatte damit nichts zu tun. Ich hatte keine Möglichkeit, diese Geschehnisse in irgendeiner Weise zu beeinflussen, noch habe ich sie gewollt oder betrieben. Ich habe keinem Menschen etwas zuleide getan, noch ist jemand durch mich in Auschwitz umgekommen.

Bereits 1952 habe ich mich freiwillig bei der Staatsanwaltschaft in Bielefeld gestellt und alle Angaben über meine Tätigkeiten in den Konzentrationslagern gemacht. Was sollte ich mehr tun? Hätte das jemand gemacht, wenn er sich schuldig fühlt?

Im Übrigen schließe ich mich den Ausführungen meiner Verteidiger Herrn Dr. Eggert und Herrn Dr. Stolding an. Ich lege nun mein weiteres Schicksal in die Hände des Gerichts und bitte um ein gerechtes Urteil. "

Ein Urteil, ein normales Leben und eine weitere Verhandlung

Karl-Friedrich Höcker am 15.08.1988 vor dem Bielefelder Schwurgericht. Bildrechte: dpa Eine direkte Tatbeteiligung kann das Gericht Höcker nicht nachweisen. Er wird wegen Beihilfe zum Mord an mindestens 3.000 Menschen zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt, die er nicht komplett verbüßen muss. Nach seiner Haftentlassung 1970 arbeitete er weiter als Bankangestellter. Und noch einmal holt ihn seine SS-Vergangenheit ein: 1988 verurteilt das Bielefelder Schwurgericht ihn zu vier Jahren Haft. Höcker wird nachgewiesen, dass er 1943/1944 mehrere Kilo Giftgas für das KZ Majdanek in Hamburg bestellt hatte.

Höckers Freizeitfotos und warum sie den Betrachter verstören