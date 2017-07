Wie ein Hochwasser Deutschland verbindet

Deiche altern auch, Deiche schrumpfen und da muss man also auch diese Dinge bedenken wie der Deich aufgebaut worden ist und das sind hier ganz inhomogene Deiche. Das heißt, die Erdmassen sind nicht aufeinander abgestimmt. Wir mussten also jetzt die Deiche völlig neu aufbauen. Und da sind also von 1997 bis 2006 die Deiche hier erneuert worden an der Oder. Also eine Riesen-Aufgabe mit Millionen Kosten.

Hans-Peter Trömel, ehem. Flussbereichsleiter