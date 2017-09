Omega - älteste Rockband Osteuropas

Der berühmteste Song von Omega heißt "Gyöngyhajù làny" (Mädchen mit dem Perlenhaar). Frank Schöbel sang den Song in der DDR - "Schreib es mir in den Sand". Das Lied wurde ein großer Erfolg. Nach Schöbel entdeckten die Scorpions den Song für sich und veröffentlichten in den 1990er-Jahren ihre Version: "White Dove". (Im Bild: János Kóbor und Frank Schöbel 2012 im "Steintor-Variete" in Halle/Saale.) Bildrechte: dpa