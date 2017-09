Partizan Belgrad - der ewige Zweite

Die Spieler von Partizan Belgrad agierten von Anfang an überraschend forsch und außerordentlich selbstbewusst gegen das Starensemble von Real Madrid - sie wollten ganz offensichtlich nicht nur die erste Mannschaft aus dem Osten sein, die jemals das Finale des Landesmeister-Pokals erreicht hat, sondern vielmehr der erste Sieger aus dem Osten Europas überhaupt. Sie wollten Geschichte schreiben. Die erfolgverwöhnten Spanier hingegen wollten unbedingt den sechsten Sieg in der "Königsklasse" - la Sexta.

1:0! Vasovic bringt Partizan Belgrad in Führung

1:0! Vasovic bringt Partizan Belgrad in Führung

1:0! Vasovic bringt Partizan Belgrad in Führung Bildrechte: IMAGO

Serena schießt das 2:1 im Finale gegen Partizan Belgrad Bildrechte: IMAGO

Die erste Halbzeit der Partie verlief weitestgehend ausgeglichen. In der 55. Minute brachte Velibor Vasovic die Serben nach einem Eckstoß in Führung. Belgrad zog sich nun in die Abwehr zurück und versuchte den Vorsprung über die Zeit zu retten. Sie verließen sich auf ihren Kapitän, Torwart Milutin Soskic, damals einer der besten Keeper der Welt. Das Unterfangen schien auch aufzugehen. Doch 20 Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte Reals Torjäger Amaro den Ausgleich, nur fünf Minuten später traf Serena zum 2:1. Partizan warf alles nach vorn - aber es war vergeblich. Real ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. La Sexta, der sechste Triumph war geschafft. Partizan blieb nur der Trost, es als erste osteuropäische Mannschaft ins Finale des Landesmeister-Pokals geschafft zu haben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.