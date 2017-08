Versteckt im Wald bei Dannenwalde befand sich damals ein riesiges Munitionslager der Sowjetarmee. Dort traf an diesem Sonntag im August ein Blitz einen Stapel von im Freien gelagerter Munition, woraufhin diese explodierte. Vermutlich wurde dadurch der Antrieb von daneben liegenden Katjuscha-Raketen aktiviert, die daraufhin unkontrolliert starteten. "Die Raketen kamen aus jeder Richtung und flogen in jede Richtung", erinnert sich ein Einwohner aus Dannenwalde an die Katastrophe. „Schwefelgeruch lag in der Luft, man konnte kaum atmen.“ Es waren nicht nur einzelne Raketen, sondern sechs bis sieben Stück auf einmal, die zischend durch die Luft flogen. In Panik rannten die Leute aus ihren Häusern und versuchten, so schnell wie möglich aus dem Ort zu fliehen. Kurze Zeit später kamen russische Frauen und Kinder aus dem Lager gerannt und versuchten, sich in den nun leeren Häusern in Dannenwalde zu verstecken.