"Die Welt hätte eine DDR-Rechtschreibung nicht angenommen"

Naja, so pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Aber es war unser Verdienst, dass die Orthografie überhaupt wieder auf eine wissenschaftliche Ebene gehoben wurde. Vorher gab es Reform-Diskussionen nur unter Lehrern. Aber die DDR hat einen maßgeblichen Anteil an der großen Rechtschreibreform von 1996. Das stimmt. Als das Thema Orthografie-Reform auf die Tagesordnung kam – Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gab es offizielle Anfragen der Bundesrepublik an die DDR, wie sie denn zu einer Orthografie-Reform stände – da hat man gesagt, wenn das akut wird, dann müssen wir was tun. Und dann wurde die wissenschaftliche Seite vorangetrieben. Wir haben dann Vorbereitungen gemacht, die in den 1980er-Jahren in den internationalen Arbeitskreis von Sprachwissenschaftlern der Bundesrepublik, Österreich, der Schweiz und der DDR umfangreich eingeflossen sind. In mehreren Sitzungen haben die deutschsprachigen Länder die Regelungen ausgearbeitet, die dann 1996 umgesetzt wurden.