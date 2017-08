Roter Stern Belgrad - vom Triumph zur Tragödie

Und dann ist da noch der Abwehrchef Miodrag Belodedici, ein Mann mit einer verrückten Biografie: Belodedici, der der serbischen Minderheit im rumänischen Banat angehört, beginnt bei Steaua Bukarest Fußball zu spielen, 1998 gewinnt er mit dem Team den Europapokal der Landesmeister. Belodedici ist auch rumänischer Nationalspieler. Doch es gefällt ihm in Rumänien nicht und er bittet in Jugoslawien um Asyl. Roter Stern Belgrad nimmt ihn sofort in seine Reihen auf, sein Name wird vorher allerdings in Belodedic geändert. In Rumänien wird Belodedic(i) "auf Lebenszeit" gespert. Belodedic jedenfalls dirigierte die Verteidigung jener beiden osteuropäischen Vereine, die jemals den Pokal der Landesmeister gewannen.

Dejan "il Genio" Savicevic 1996 im Trikot des AC Mailand. Bildrechte: dpa

Sinisa Mihajlovic begibt sich auf den Weg zum AS Rom, wo der mittlerweile beste Freistoßschütze der Welt einmal drei Freistoßtore in einem Spiel erzielt - ein bis heute unerreichter Rekord. Der Stürmer Darko Pancev wird von Inter Mailand gekauft. Pancev kann sich aber nicht durchsetzen und wird nur zwei Jahre später zum Bundesligaaufsteiger VFB Leipzig abgeschoben. Damit beginnt für ihn eine lange, traurige Odyssee durch die Niederungen der unteren deutschen Ligen. Miodrag Belodedici lehnt alle Angebote aus dem Westen ab, er möchte in Belgrad bleiben. Der beginnende Bürgerkrieg in Jugoslawien läßt ihm aber keine Wahl und er wechselt nach Spanien, zum FC Valencia. In Valencia ist er aber nur noch ein Schatten vergangener Tage und wird in die mexikanische Liga ausgeliehen. 2006 kehrt er schließlich in den Osten zurück, zu seinem alten Verein Steaua Bukarest.